No hubo quórum y se cayó una sesión más que caliente en Diputados

La sesión de la Cámara de Diputados programada para este miércoles al mediodía no se llevó a cabo debido a la falta de quórum. Los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Hacemos Coalición Federal (HCF) decidieron no bajar al recinto, ya que no se alcanzó un acuerdo en la comisión de Labor Parlamentaria.