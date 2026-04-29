Manuel Adorni enfrentó críticas en Diputados y Martín Menem tuvo que salir a cuidarlo: "¿Cuándo renuncia?"

Pero ni siquiera la presencia del titular de La Libertad Avanza logró desalentar la furia de diputados, "porque cuando lo escuchaba brindar un intento de respuesta, que es el mismo tenor formal que, por ejemplo, tuvieron personas que usted denominó 'casta'", indicó Juliano antes de deslizar un mordaz "qué rápido se acostumbró".

"Y, ¿sabe por qué le digo esto? Porque cuando usted asumió como vocero presidencial sacó el traje en cuotas. Yo también. Fui a Carzalo, en la ciudad de La Plata, de donde somos los dos, y saqué nuestro traje en cuotas porque el tiempo de la Argentina era otro tiempo, y era el tiempo que usted venía a dar vuelta la página", remarcó el legislador.

"Usted en 2016 le decía a Vidal, y la aplaudía, que no entendía la diferencia entre lo público y lo privado. Pero ahora viene y nos deja los mismos argumentos de la casta que dijo que venía a terminar. Nos vinieron a decir que venían a terminar con la casta y nos metieron en un ajuste en donde vos ahora estás haciendo contorsionismo con tus propios números y obligas a la Argentina a que haga contorsionismo para subirse al bondi después de haber trabajado", se explayó Juliano mientras subían las voces de protestas dentro del recinto.

"Eso es lo que vos representás acá. Hiciste bajar a todo tu gobierno. Hoy están en paro enteras las universidades nacionales, y tu gobierno vino acá...", siguió el diputado bonaerense, a lo que el titular de la Cámara baja se sintió interpelado en calidad de autoridad dentro del recinto y salió al cruce del bonaerense, si no para contradecirlo al menos para corregir las formas.

cruce menem juliano

"Diríjase de 'usted', es lo que corresponde. No me falte el respeto a mí, a la Presidencia, a la gente que está viendo esta sesión, última vez que se lo digo, diputado", espetó Martín Menem desde su escritorio en lo alto del recinto mientras el micrófono del legislador bonaerense seguía apagado.

"Qué nerviosos se pusieron", sentenció Juliano al volver a hablar al recinto en general, y a Manuel Adorni en particular.

"Usted no puede terminar con la casta. Usted no puede terminar con aquello que le prometió a la Argentina, que era dar vuelta la página. Usted hoy encarna una nueva defraudación. ¿Sabe cuál es la única pregunta que le cabe a usted? Qué está esperando para renunciar. Porque los argentinos estamos agolpados en los colectivos mientras usted no puede explicar por qué le dijo a la Argentina que se la pasó deslomándose en Nueva York... por más disculpitas que haya querido presentarle a la Argentina, no alcanzan", expresó.