Diputados: Martín Menem acelera para volver a tratar la Ley Hojarasca y la adhesión al Tratado de Patentes

Por de pronto, los diputados acordaron tratar la semana siguiente una iniciativa que fue presentada el lunes 4 de mayo por el oficialismo para modificar el régimen actual de subsidios al consumo de gas por zonas de frío para volver a limitarlo a las provincias de la Patagonia, a la localidad mendocina de Malargüe y al territorio de la Puna.

Qué es la Ley Hojarasca

Martín Menem atiende a su tiempo a las urgencias del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que desde 2024 requiere la media sanción de la Ley Hojarasca, llamada de ese modo porque pretende barrer con las normas antiguas que hoy "estorban el desarrollo del país".

milei sturzenegger

A modo de explicación, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Matías Fariña, señaló que la Ley Hojarasca barrería normas como la que data "de la época de la dictadura de Lanusse que regulaba el derecho de reunión", y que hoy en día "nadie se animaría a implementarla, pero que siga vigente es una deuda".

Desde la oposición señalaron en 2024 y 2025 que la Ley Hojarasca debería hacer referencia a otro motivo clásico de la literatura universal: el caballo de Troya, porque podría ser utilizada para derogar también normas que evitan el avance de ciertos sectores (no que no haya ocurrido con las leyes votadas hasta la fecha).

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Como primera medida se pondría fin a un trámite parlamentario que empezó en 1998 con la media sanción del Senado durante el segundo mandato de Carlos Mebnem.

Casi 30 años más tarde, Martín Menem podría cerrar el tema con una Cámara de Diputados adepta, y así dejar prohibida la fabricación de medicamentos genéricos o biosimilares en el país.

Por ahora parece poco probable que la iniciativa prospere porque los laboratorios nacionales verían alterado su mercado, y el precio de los medicamentos subiría entre un 30% y un 40%.