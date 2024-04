Polémica en Diputados: denuncian que el Gobierno mandó un asesor que no ocupa ningún cargo

Luego de su exposición, la diputada de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz le pidió al "asesor" que "explique a este cuerpo cuál es su designación", y cuestionó:"Nos cuesta encontrar el acto de designación por el cual es asesor; si es asesor del director ejecutivo de ANSES o es asesor del Presidente de la Nación, en calidad de qué autoridad viene aquí a expresar las ideas del Ejecutivo nacional".

El abogado entonces reconoció no tener designación por lo que llovieron las protestas de la bancada de UxP, hasta que intervino la presidenta de la comisión, la radical Gabriela Brouwer De Koning, quien explicó que "la Jefatura de Gabinete ha enviado a Chiti como vocero de su Gobierno".

"Chiti había sido ya propuesto por el PRO. Respetemos la palabra y después opinen todo lo que quieran", agregó la diputada de la UCR.

"Presidenta, nadie duda de que usted actuó de buena fe", aseguró el presidente del bloque de UP, Germán Martínez, pero señaló: "Más allá de su buena fe, el propio Poder Ejecutivo la está haciendo incurrir a usted en un tema reglamentario grave, porque alguien que no tiene una designación formal no tiene por qué estar hablando en nombre del Gobierno".