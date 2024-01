Diputados: se definieron autoridades de las comisiones que debatirán la Ley Ómnibus

Pero a pesar del optimismo de Martín Menem, esta conformación complejizaría la construcción de acuerdos que es lo que necesita el espacio oficialista ya ni siquiera para conseguir la aprobación de la ley, sino para lograr el quorum para tratarla. Esto se debe a que un lado, Unión por la Patria quedaría excluido de la composición de las comisiones pese a tener amplia mayoría en la Cámara Baja; en tanto, la Unión Cívica Radical como el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), con 57 bancas combinadas, se oponen tanto a un tratamiento exprés como a una configuración de debates en pocas comisiones sin su participación entre las autoridades.

"Hay que sacar la idea de que la ley se aprueba el 25 de enero", afirmó Mónica Fein, legisladora del bloque HCF, en diálogo con Futurock.

Diputados: cómo están compuestos los bloques

Unión por la Patria : 102 diputados.

: 102 diputados. La Libertad Avanza: 38 diputados.

38 diputados. PRO : 37 diputados.

: 37 diputados. Unión Cívica Radical : 34 diputados.

: 34 diputados. Hacemos Coalición Federal : 23 diputados. El bloque más reciente, compuesto por diputados de Cambia Federal (desprendidos de Juntos por el Cambio ), Coalición Cívica y Hacemos por Nuestro País (muchos de ellos responden a Juan Schiaretti ).

: 23 diputados. El bloque más reciente, compuesto por diputados de (desprendidos de ), y (muchos de ellos responden a ). Innovación Federal : 9 diputados.

: 9 diputados. Frente de Izquierda : 5 diputados.

: 5 diputados. Por Santa Cruz : 2 diputados.

: 2 diputados. Producción y Trabajo (San Juan): 2 diputados.

(San Juan): 2 diputados. Buenos Aires Libre : 2 diputadas.

: 2 diputadas. Avanza Libertad : 1 diputado.

: 1 diputado. Creo : 1 diputada.

: 1 diputada. La Unión Mendocina: 1 diputado.

Quiénes la componen la Comisión Bicameral

La Comisión Bicameral, que estará integrada por ocho miembros del Senado y ocho legisladores de la Cámara de Diputados, se constituirá como un cuerpo permanente pero cuya centralidad de sus funciones es tratar el DNU de Javier Milei, anunciado por cadena nacional el miércoles 20 de diciembre.

Una vez conformada, la comisión tiene 10 días para elevar un dictamen de mayoría absoluta hacia ambas cámaras y, una vez allí, requiere que los dos recintos la rechacen para perder su vigencia: si una de las dos la avala, se establece su constitucionalidad.

Por parte del Senado, los integrantes son: Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal - JxC), Carlos Espínola (Unidad Federal), Teresa González (UP), Anabel Fernández Sagasti (UP) y Mariano Recalde (UP).

Por su parte, en Diputados aún no alcanzaron una definición al respecto de quiénes serán sus representantes en la Bicameral, dado que aún continúan las conversaciones entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza por la cantidad de lugares que les corresponde.