La decisión que tomó el fiscal Pollicita en torno a la causa Adorni: extender el período de análisis

La ausencia de esta documentación genera suspicacias en Comodoro Py, ya que impide obtener la película completa y consolidada de cómo se acrecentó geométricamente el patrimonio familiar que está bajo sospecha.

Desde el entorno más cercano al jefe de Gabinete restaron importancia a la omisión y alegaron que el funcionario tiene tiempo hasta el 31 de julio para entregar el sobre cerrado, fecha en la que opera el vencimiento general de las declaraciones juradas ante la OA.

En tanto, para revisar y analizar la documentación, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11 cuenta con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Además de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni es investigado en un expediente por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, quien lo alojó en Punta del Este cuando el funcionario viajo en avión privado, a cargo del juez Ariel Lijo, y en otro que se centra en el vínculo de la consultora de coaching ontológico de Angeletti con tres empresas contratistas de Estado.