La decisión que tomó el fiscal Pollicita en torno a la causa Adorni: extender el período de análisis
Además, hay que señalar que, en su declaración jurada patrimonial, el jefe de Gabinete omitió el anexo con la información reservada vinculada a su esposa.
En estos momentos, el fiscal federal Gerardo Pollicita evalúa los pasos a seguir en la investigación que tiene en el banquillo a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el jefe de Gabinete presentara su declaración jurada patrimonial que no terminó con la polémica, sino que, por el contrario, la avivó.
Según fuentes de la investigación, todo indica que va a extender el período de análisis hacia atrás en el tiempo, pidiendo más medidas de prueba sobre la alusión a las criptomonedas que, según el documento presentado por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción (OA), lo convirtieron en millonario de la noche a la mañana.
Pollicita ya tiene en sus manos la declaración pública de bienes de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, pero aún espera que le envíen todo lo concerniente a la información reservada, y tras eso definirá si amplía el objeto de la investigación.
En efecto, en la nueva presentación patrimonial del ministro coordinador, correspondiente al período 2025 junto a declaraciones rectificativas de los dos años anteriores, no incluyó el anexo reservado de su esposa.
La ausencia de esta documentación genera suspicacias en Comodoro Py, ya que impide obtener la película completa y consolidada de cómo se acrecentó geométricamente el patrimonio familiar que está bajo sospecha.
Desde el entorno más cercano al jefe de Gabinete restaron importancia a la omisión y alegaron que el funcionario tiene tiempo hasta el 31 de julio para entregar el sobre cerrado, fecha en la que opera el vencimiento general de las declaraciones juradas ante la OA.
En tanto, para revisar y analizar la documentación, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11 cuenta con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Además de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni es investigado en un expediente por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, quien lo alojó en Punta del Este cuando el funcionario viajo en avión privado, a cargo del juez Ariel Lijo, y en otro que se centra en el vínculo de la consultora de coaching ontológico de Angeletti con tres empresas contratistas de Estado.
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