El Gobierno sostiene que la "necesidad y urgencia" del DNU representan "cuestiones políticas no justiciables"

En este sentido, la entidad que encabeza Rodolfo Ibarra indicó: "No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial". Y agregó: "La necesidad y urgencia constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable. Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política".

"El conjunto de medidas implementadas por el DNU N° 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria", justificaron los abogados Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre en representación del Estado Nacional.

De esta manera, la determinante postura del Gobierno fue plasmada en dos informes de más de 80 páginas cada uno, que fueron presentados ante el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, quien se encuentra de turno en la feria judicial.

Estos informes fueron presentados en los expedientes que tienen lugar gracias a los amparos contra el DNU que formalizaron el abogado Jorge Rizzo, por un lado, y asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, por otro, donde se reclamaba que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que se dicte una medida cautelar hasta que eso ocurra.