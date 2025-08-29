Manuel Adorni sobre los audios de Karina Milei: "Primera vez que se graba a un funcionario en Casa Rosada"

En las grabaciones, dadas a conocer por el canal Carnaval Stream, se escucha a la Secretaria de Presidencia pedir calma y unidad dentro del oficialismo. “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, afirma en uno de los fragmentos.

audio karina milei

En otro pasaje, la funcionaria lanza un reproche sobre el nivel de compromiso de algunos colaboradores: “Acá ni siquiera… porque en verdad no tienen que estar 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

De acuerdo con el periodista Mauro Federico, conductor del programa que difundió el material, las grabaciones llegaron en la madrugada bajo la consigna “la puntita” y habrían sido realizadas en una oficina pública en tiempos en que ya comenzaban los ruidos internos en el Gobierno. Según las fuentes, existirían alrededor de 50 minutos de audio de la funcionaria.

spagnuolo menem karina milei

En estos registros no se mencionan ni la causa por las coimas ni el presunto circuito de retornos a partir de la compra de medicamentos, que sí aparecieron en los audios de Spagnuolo. El exfuncionario había señalado un mecanismo en el que un porcentaje de los contratos debía ser derivado hacia la droguería Suizo Argentina y luego remitido a la Presidencia, un material que generó allanamientos judiciales y su salida inmediata del cargo.

La aparición de la voz de Karina marca un giro en la investigación mediática y política. Si bien las frases conocidas hasta ahora no la vinculan directamente con el entramado de corrupción, la sola exposición de su figura alimenta las tensiones alrededor del caso y la coloca en el centro de la escena. Mientras tanto, la Justicia avanza con nuevos allanamientos en las sedes de la Agencia de Discapacidad y en la droguería señalada.