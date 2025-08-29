Manuel Adorni sobre los audios de Karina Milei: "Primera vez que se graba a un funcionario en Casa Rosada"
El vocero presidencial salió al cruce del material divulgado por Mauro Federico y aseguró que, de ser ciertos, "estamos ante un escándalo sin precedentes".
El escándalo que envuelve al Gobierno tras la difusión de audios de Diego Spagnuolo hablando de supuestas coimas cobradas por Karina Milei en medio de la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) parece crecer cada vez más. Ahora, con el surgimiento de nuevos audios donde se escucha la voz de la hermana del presidente Javier Milei, el conflicto que tiene en la mira a la droguería Suizo Argentina se encrudece y da lugar a nuevas especulaciones.
En este sentido, Manual Adorni salió a hablar, luego de permanecer un tiempo en silencio: "En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: - Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada", comenzó indicando el vocero, deslizando que efectivamente el material habría sido obtenido dentro de una oficina pública.
Y agregó como segundo punto: "La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Fin", señaló, con el fin de desviar la atención de la gravedad que puede significar que todo lo trascendido últimamente sea cierto.
Qué decían los supuestos audios de Karina Milei
La crisis política que atraviesa el Gobierno sumó un capítulo inesperado este viernes, cuando se difundieron los primeros audios que se le atribuyen a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de Presidencia. Hasta ahora, las filtraciones públicas solo incluían conversaciones del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, pero nunca se había escuchado la voz de “El Jefe” en medio del escándalo.
En las grabaciones, dadas a conocer por el canal Carnaval Stream, se escucha a la Secretaria de Presidencia pedir calma y unidad dentro del oficialismo. “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, afirma en uno de los fragmentos.
En otro pasaje, la funcionaria lanza un reproche sobre el nivel de compromiso de algunos colaboradores: “Acá ni siquiera… porque en verdad no tienen que estar 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.
De acuerdo con el periodista Mauro Federico, conductor del programa que difundió el material, las grabaciones llegaron en la madrugada bajo la consigna “la puntita” y habrían sido realizadas en una oficina pública en tiempos en que ya comenzaban los ruidos internos en el Gobierno. Según las fuentes, existirían alrededor de 50 minutos de audio de la funcionaria.
En estos registros no se mencionan ni la causa por las coimas ni el presunto circuito de retornos a partir de la compra de medicamentos, que sí aparecieron en los audios de Spagnuolo. El exfuncionario había señalado un mecanismo en el que un porcentaje de los contratos debía ser derivado hacia la droguería Suizo Argentina y luego remitido a la Presidencia, un material que generó allanamientos judiciales y su salida inmediata del cargo.
La aparición de la voz de Karina marca un giro en la investigación mediática y política. Si bien las frases conocidas hasta ahora no la vinculan directamente con el entramado de corrupción, la sola exposición de su figura alimenta las tensiones alrededor del caso y la coloca en el centro de la escena. Mientras tanto, la Justicia avanza con nuevos allanamientos en las sedes de la Agencia de Discapacidad y en la droguería señalada.
