Aseguran que Gime Accardi ya olvidó a Nico Vázquez: con quién estaría iniciando un romance
Apenas transcurrido el escándalo tras su confesión de infidelidad, la actriz ya estaría en un nuevo rumbo emocional. Todos los detalles.
Luego de su polémica ruptura con Nico Vázquez y la confirmación de su infidelidad, Gime Accardi estaría comenzando un nuevo romance. La actriz, que negó tener una aventura con su amigo y colega Andrés Gil, ahora está siendo vinculada sentimentalmente con un joven 13 años menor, según una primicia de Fede Flowers en el programa #Cabak1079 de El Observador.
El periodista, sin dar nombres, lo presentó como un enigmático: “Se estaría conociendo con un muchacho, de 23 años, ella que estuvo en el centro de la polémica, nada más y nada menos que la señorita Gimena Accardi”. Luego, añadió más detalles sobre el inicio de la relación: “Lo conoce hace muy poco a este muchacho. Se conocieron e intercambiaron los números en un viaje que hizo ella muy reciente”.
De acuerdo con Flowers, la actriz de 40 años y el joven se habrían conocido en España, adonde Accardi viajó para ver a sus amigos tras separarse de Vázquez. Desde esa vez, habrían flechado, por lo que se habrían dado también “varios encuentros”. El periodista concluyó afirmando que la información proviene del “entorno de las amigas/amigos de él”. Y, si bien no presentó pruebas de lo que dijo, este dato ya comienza a hacer ruido en los pasillos de la farándula.
Gime Accardi y Nico Vázquez, una historia con un abrupto final
Tras el escándalo que envolvió a ambos, los actores firmaron su divorcio el jueves 21 de agosto de 2025.
El final de su relación de 18 años, que incluyó un matrimonio desde 2016, se dio de manera sorpresiva para el público. La noticia de la firma del divorcio se conoció poco después de que la propia Accardi admitiera públicamente su infidelidad y Vázquez confirmara que estaban en proceso de disolución legal.
Según trascendió en los medios, el momento de la firma fue muy emotivo y cargado de tristeza. Se ha reportado que la expareja llegó junta al juzgado, se tomó de la mano y se abrazó conmovida antes de firmar los papeles. La división de bienes se habría acordado de manera equitativa y amistosa, sin los escándalos mediáticos que suelen rodear este tipo de procesos. La decisión de disolver el matrimonio de forma "exprés" fue tomada para evitar una posible reconciliación y cerrar el capítulo de su historia.
A pesar de la separación, ambos han manifestado un profundo cariño y respeto mutuo, lo que se vio reflejado en sus gestos durante el proceso y en las declaraciones que han hecho públicamente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario