Aseguran que Gime Accardi ya olvidó a Nico Vázquez: con quién estaría iniciando un romance

El final de su relación de 18 años, que incluyó un matrimonio desde 2016, se dio de manera sorpresiva para el público. La noticia de la firma del divorcio se conoció poco después de que la propia Accardi admitiera públicamente su infidelidad y Vázquez confirmara que estaban en proceso de disolución legal.

nico vazquez gime accardi Nico Vázquez y Gime Accardi.

Según trascendió en los medios, el momento de la firma fue muy emotivo y cargado de tristeza. Se ha reportado que la expareja llegó junta al juzgado, se tomó de la mano y se abrazó conmovida antes de firmar los papeles. La división de bienes se habría acordado de manera equitativa y amistosa, sin los escándalos mediáticos que suelen rodear este tipo de procesos. La decisión de disolver el matrimonio de forma "exprés" fue tomada para evitar una posible reconciliación y cerrar el capítulo de su historia.

A pesar de la separación, ambos han manifestado un profundo cariño y respeto mutuo, lo que se vio reflejado en sus gestos durante el proceso y en las declaraciones que han hecho públicamente.