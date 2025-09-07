Dónde voto: está caída la página del padrón electoral de las elecciones en la provincia de Buenos Aires
La página del padrón electoral de las elecciones provincia de Buenos Aires está caída pero se espera que se solucione pronto.
La página del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires para las elecciones de este domingo 7 de septiembre 2025 está caída debido a la cantidad de gente que ahora está intentando averiguar dónde le toca sufragar.
Fuentes electorales aseguran que esta situación se está corrigiendo y en los próximos minutos quedará solucionado el inconveniente.
Dónde voto en la provincia de Buenos Aires
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, con la novedad del cambio en el padrón electoral.
En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
En cuanto a diputados y senadores, el territorio bonaerense se divide en ocho Secciones electorales: el conurbano en Primera y Tercera, el interior en Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y la zona de la capital bonaerense en Octava.
Para esta ocasión, La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires realizó una reorganización del padrón electoral con inteligencia artificial que produjo que se cambiara de lugar de votación a más de 14 millones de votantes, y hay preocupación, de cara a las elecciones legislativas.
Este cambio generó mucho malestar entre los votantes, dado que hubo muchas quejas referidas a que tenían que votar en escuelas más lejanas, por lo que las consultas no dejaron de llevarse a cabo.
Consultar el padrón en la provincia de Buenos Aires: paso a paso
El trámite es simple, gratuito y seguro. Se realiza a través del sitio oficial del organismo electoral bonaerense, para eso se debe ingresar en https://padron.gba.gob.ar/ y completar con los siguientes datos personales:
- Número de DNI
- Distrito de residencia
- Género según figura en el DNI
- Código de verificación que aparece en la web
Una vez ingresados estos datos, el sistema indicará:
- Establecimiento de votación
- Número de mesa
- Número de orden
Es importante aclarar que, en caso de no aparecer en el padrón, la persona no podrá votar. Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación.
