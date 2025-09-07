Dónde voto en provincia de Buenos Aires tras los cambios: consulta del padrón electoral de cada sección

Este cambio generó mucho malestar entre los votantes, dado que hubo muchas quejas referidas a que tenían que votar en escuelas más lejanas, por lo que las consultas no dejaron de llevarse a cabo.

Consultar el padrón en la provincia de Buenos Aires: paso a paso

El trámite es simple, gratuito y seguro. Se realiza a través del sitio oficial del organismo electoral bonaerense, para eso se debe ingresar en https://padron.gba.gob.ar/ y completar con los siguientes datos personales:

Número de DNI

Distrito de residencia

Género según figura en el DNI

Código de verificación que aparece en la web

Una vez ingresados estos datos, el sistema indicará:

Establecimiento de votación

Número de mesa

Número de orden

Es importante aclarar que, en caso de no aparecer en el padrón, la persona no podrá votar. Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación.