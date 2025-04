Dura declaración de Mauricio Macri contra Javier Milei: "El entorno lo manipuló"

“El triángulo de hierro... ¿Lo cuida al Presidente?”, se preguntó Macri y reveló: “Me cuesta ver que lo cuiden. Mi afecto con Javier sigue intacto, pero yo no lo veo desde fines de agosto”.

“La primera vez que fui le dije ‘voy a venir si puedo decir la verdad’ Si tengo que ir a ser obsecuente me quedo con mis hijas. Siempre que fui le dije todas las verdades, pero me hizo poco caso”, consideró.

“Mi preocupación es cuando veo el desgaste de recibir gente que, googleándola, no la podés recibir. No podés recibir a esos tipos de $Libra, si googleándola te das cuenta... ¡El Presidente el valor más importante a cuidar!”, ejemplificó, mencionando también las consecuencias negativas de la promesa sobre el encuentro de Milei con Donald Trump en el reciente viaje a Estados Unidos, que finalmente no se dio.

“Algunos dicen que él dijo que no había que ir. Al final, el bien más importante a cuidar en un país es la reputación, el prestigio, la previsibilidad y confianza del Presidente. No sé si se deja cuidar. De afuera uno siente que no están logrando ser lo suficientemente previsibles”, puntualizó.

Respecto a su relación con Karina Milei, Macri aseguró: “Yo no tengo ninguna inquina personal. La verdad, no la pude conocer y tener una conversación mano a mano con ella, que se la propuse, pero me dijo que no. A esta altura, he aprendido a no tener inquinas personales, solo pienso en qué es lo mejor para mi país”.

Macri vs Milei por la Ciudad: “Lo convencieron”

milei y macri.jpg

Durante la entrevista en A24, Mauricio Macri volvió a cuestionar la decisión de La Libertad Avanza de presentarse con lista propia en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

“No fue decisión nuestra”, sostuvo con contundencia. Recordó entonces épocas anteriores donde su relación con Milei era mejor y podían pensar proyectos en conjunto: “El Presidente a mí me convocó a un proyecto de país, que él llamó 1870, a mí me entusiasmó, meta milanesas soñábamos en grande, cómo reforzar las instituciones, el método, el equipo, y de golpe nada de eso pasó”.

“Lo convencieron de que había que ir por un proyecto de poder. Porque perder energía en la Ciudad de Buenos Aires, donde nadie discute que es una de las mejores gestiones a nivel país...”, lanzó, insistiendo en la idea de que Karina Milei y Santiago Caputo fueron quienes impidieron la posibilidad de una fusión entre La Libertad Avanza y el PRO.

Pese a este escenario en el territorio porteño, Mauricio Macri no descartó una alianza en el bonaerense: “Hay vocación de trabajar en conjunto y hacer una alianza en la provincia de Buenos Aires. Estamos dispuestos".

"Cuando el Presidente dijo públicamente que quería ‘el todo’, yo le dije ‘vamos’ y nombré a los mejores cinco dirigentes de mi equipo para empezar a trabajar. Nunca nos llamaron. Claramente esto sucedió por decisión de ellos”, remarcó.

Por otro lado, destacó: “El rumbo económico siempre he dicho que es el correcto, por eso a mí me cuesta considerarme opositor a este Gobierno, porque mis ideas económicas están reflejadas”, sostuvo Macri, aunque consideró que “hay oportunidades de mejora enormes en el método y en el fortalecimiento institucional”.

“Tenemos que volver a conquistar la confianza, que trae inversión y empleo. Eso se logra no solo equilibrando la macroeconomía, sino que cada institución tiene que estar gobernada o conducida por alguien que genere confianza, porque es profesional o tiene un respeto en su calidad de gestión. Cada nombramiento es un mensaje”, remarcó Macri sobre el organigrama del Gobierno.