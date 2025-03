Dura respuesta de Patricia Bullrich a Jorge y Mauricio Macri: "Firmen la transferencia"

En su cuenta en la red social X, Bullrich le reprochó al ex presidente el manejo de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y la falta de infraestructura para alojar detenidos.

"Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina", lanzó sin ambages Bullrich echando por tierra cualquier posibilidad, por más remota que fuera hasta hoy, de acercamiento con su ex jefe político. Además, aseguró que todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, por lo que la Ciudad debería hacer lo mismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PatoBullrich/status/1897421210876854501&partner=&hide_thread=false Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina. Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus… https://t.co/54aYXKwb3u — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 5, 2025

"Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo", advirtió.

Y siguió: "Se quedaron con la policía, se quedaron con la cárcel de Devoto, pero pretenden que el resto del país les banque los presos. La cárcel que se comprometieron a terminar en Marcos Paz debía estar lista en 2020, pero cinco años de desidia y 2000 presos hacinados después, vienen a pedirme que me los lleve".

"Gestionar la seguridad no es diseñar uniformes", concluyó con sorna.

JORGE MACRI MAURICIO MACRI

Con este mensaje, Bullrich no solo se despega de Macri, sino que también echa por tierra cualquier posibilidad de volver a competir en la Ciudad de Buenos Aires, su distrito de siempre. La ministra reforzó así además su irrestricto alineamiento con Milei y da por cerrada su etapa como referente del PRO, fuerza de la que llegó a ser la presidenta.

El reclamo de Jorge Macri

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le hizo ayer un fuerte reclamo a Patricia Bullrich, tras las reiteradas fugas de presos en las comisarías porteñas, y le pidió "armar un plan" para el traslado de los detenidos a cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

“El problema de presos en la Ciudad de Buenos Aires no se soluciona con un cambio de ministro, el problema es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, algo que la ministra Patricia Bullrich no desconoce”, insistió Macri ayer en su cuenta de X y enfatizó que “las comisarías no son cárceles, los policías no son guardiacárceles y deben estar en las calles protegiendo a los porteños”.

macri bullrich reclamo carceles

En este sentido, el mandatario porteño advirtió que “nadie puede garantizar que los presos no se escapen mientras estén en lugar incorrecto". "No podemos seguir presos donde no deben estar y son un peligro para todos”, dijo y le reclamó a la funcionaria que priorice “el interés general por encima del partidario”.

Enseguida Mauricio Macri se sumó al reclamo. “Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles.”, aseguró Macri en su cuenta de X.