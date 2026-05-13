Patricia Bullrich en modo campaña: "Nos pasaron por arriba"

Mientras las chances de Manuel Adorni de competir por la Ciudad de Buenos Aires el próximo año se desvanecen con cada nueva revelación en la trama de corrupción que la salpica y a medida que avanza la investigación judicial en su contra por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a meterse de lleno en la discusión porteña con un mensaje en redes sociales en tono de plataforma de campaña.