Patricia Bullrich vuelve a presionar a Manuel Adorni: "Mi posición fue clara, ahora trabaja en la declaración"

El antecendete de Patricia Bullrich y sus presiones a Manuel Adorni

Esta nueva declaración refuerza la postura que Bullrich había exhibido días atrás en una entrevista televisiva, donde se mostró inusualmente crítica para una figura de su peso dentro del partido gobernante. En aquel momento, había exigido transparencia inmediata para evitar que el escándalo "empantane" la gestión nacional.

"Tiene que ser inmediato, porque necesitamos discutir otras cosas y no esto. La prueba cuanto antes, mejor", había advertido la exfuncionaria, que entonces minimizó la complejidad de la presentación al señalar que el funcionario solo debe "juntarse con el contador y hacerla", calificando la tarea como "bastante sencilla".

La insistencia de Bullrich no es un dato menor: como jefa del bloque en el Senado, su presión pública coloca a Adorni en una posición incómoda, obligándolo a transparentar sus cuentas para evitar que el costo político del escándalo —que ya incluye denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra su hermano Francisco— siga erosionando la credibilidad del Poder Ejecutivo.