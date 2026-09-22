Edgardo Kueider más complicado: la Justicia extrae información de los dispositivos del ex senador libertario

A ellos se suman Carlos Alberto Guasti Cabañas y Antonio Azouz Baladí, dos empresarios involucrados con el negocio inmobiliario. No están imputados, son testigos. Ambos tuvieron relación con los acusados cuando intentaron comprar en efectivo otros departamentos. La operación avanzó, pero se cayó luego por falta de información sobre el origen del dinero.

Por otro lado, la Justicia sospecha que Benegas y Cousirat son testaferros del exlegislador argentino y de su pareja. La conjetura se funda en que adquirieron Golsur meses antes de que Kueider fuera detenido y, de inmediato, le entregaron a Guinsel un poder plenipotenciario.

En ese sentido, la mujer afirmó que el dinero sin declarar con el que se los interceptó el 4 de diciembre de 2024 pertenecía a Golsur. Por el incidente, Kueider y su pareja recibieron condenas por tentativa de contrabando.

Las fiscales solicitaron la medida como acto investigativo. El Juzgado de Garantías dio luz verde. Una vez que se conoció la decisión de extraer información de los dispositivos, las defensas de los imputados intentaron un bloqueo.

El proceso de recolección de información guardada en los dispositivos demandará varias semanas. Se trata de un total de 26 aparatos. Nueve de ellos se incautaron durante un allanamiento realizado en la residencia que Kueider y Guinsel ocupaban en el barrio San Vicente de Asunción. Los 17 restantes se secuestraron a Benegas y Cousirat en procedimientos paralelos al concretado en la residencia del exsenador por Entre Ríos.

Según la acusación, existen indicios de que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras.