Edgardo Kueider más complicado: la Justicia extrae información de los dispositivos del ex senador libertario
Tras ser condenados por contrabando avanza en Paraguay otra causa, esta vez por lavado de activos, contra Edgardo Kueider, su pareja y dos socios.
La Justicia de Paraguay comenzó a extraer datos de los dispositivos del ex senador aliado de La Libertad Avanza (LLA) Edgardo Kueider. El destituido senador libertario había sido condenado a maediados de julio pasado a dos años de prisión en suspenso por el delito de tentativa de contrabando de divisas. Ahora, el Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal del país vecino recibió en la mañana del viernes pasado los dispositivos incautados en la causa por lavado y ya trabaja sobre ellos..
Según consignó Infobae este martes, los celulares, computadoras y pendrives se incautaron en allanamientos hechos en diciembre de 2024. Desde entonces quedaron a resguardo en el Juzgado de Garantías. Los dispositivos pertenecen al destituido senador por Entre Ríos aliado del oficialismo y su pareja, Iara Guinsel. Sin embargo, también se extraerán datos de los que se incautaron a dos paraguayos relacionados con los negocios inmobiliarios que ambos realizaban en Paraguay.
Todos están imputados en la causa por lavado de activos. La justicia paraguaya sospecha que se usó dinero proveniente de ilícitos cometidos en Argentina para adquirir seis departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Asunción.
Las fiscales que intervienen en el caso, Luz Guerrero y Verónica Valdez, tienen intenciones de conocer cuáles fueron las interacciones entre Kueider y un grupo de personas envueltas en la operación.
Una es su pareja. Los otros dos son Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, también imputados. Son quienes aparecen como dueños de Golsur, la firma paraguaya con la que realizaba las operaciones inmobiliarias el ex senador.
A ellos se suman Carlos Alberto Guasti Cabañas y Antonio Azouz Baladí, dos empresarios involucrados con el negocio inmobiliario. No están imputados, son testigos. Ambos tuvieron relación con los acusados cuando intentaron comprar en efectivo otros departamentos. La operación avanzó, pero se cayó luego por falta de información sobre el origen del dinero.
Por otro lado, la Justicia sospecha que Benegas y Cousirat son testaferros del exlegislador argentino y de su pareja. La conjetura se funda en que adquirieron Golsur meses antes de que Kueider fuera detenido y, de inmediato, le entregaron a Guinsel un poder plenipotenciario.
En ese sentido, la mujer afirmó que el dinero sin declarar con el que se los interceptó el 4 de diciembre de 2024 pertenecía a Golsur. Por el incidente, Kueider y su pareja recibieron condenas por tentativa de contrabando.
Las fiscales solicitaron la medida como acto investigativo. El Juzgado de Garantías dio luz verde. Una vez que se conoció la decisión de extraer información de los dispositivos, las defensas de los imputados intentaron un bloqueo.
El proceso de recolección de información guardada en los dispositivos demandará varias semanas. Se trata de un total de 26 aparatos. Nueve de ellos se incautaron durante un allanamiento realizado en la residencia que Kueider y Guinsel ocupaban en el barrio San Vicente de Asunción. Los 17 restantes se secuestraron a Benegas y Cousirat en procedimientos paralelos al concretado en la residencia del exsenador por Entre Ríos.
Según la acusación, existen indicios de que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras.
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