En medio de la avanzada de Milei contra el área de Discapadidad, el Papa visitará el Cottolengo Don Orione

La salida estruendosa de Spagnuolo generó un a profunda crisis en el gobierno libertario que tuvo en el Andis su primer gran escándalo de corrupción.

Para equilibrar la foto del Papa en un lugar insignia como el Cottolengo, el Gobierno busca de manera desesperada copar la agenda del prelado de Roma con actividades que le traigan un capital al gobierno. Por eso este lunes, según consignó LPO, mandó al canciller Pablo Quirno a dar una conferencia de prensa para jactarse de que León XIV estará en Casa Rosada junto a Milei el domingo 8 de noviembre, la tarde anterior a su visita a Claypole.

La agenda social del Papa, sin embargo, no terminará en Don Orione. También tiene programado un encuentro en la UCA con movimientos sociales para abordar el "mundo del trabajo". El desempleo es, como explicó LPO, la segunda preocupación de los argentinos según las encuestas.

Javier Milei sostiene que es probable que el papa León XIV visite la Argentina pronto.

Para ese encuentro también se espera la participación de representantes de PyMes. En eso trabaja el ex titular de CAME, Osvaldo Cornide, que fue uno de los promotores de la visita Juan Pablo II en 1987.

En el gobierno también miran con preocupación el rol que tendrá el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, un férreo crítico del gobierno libertario. Milei tiene una mala relación con la Iglesia Católica, a la que desplazó del vínculo institucional hasta esta visita del Sumo Pontífice, para privilegiar el vínculo con los evangelistas y los representantes de la comunidad judía.