En medio de la avanzada de Milei contra el área de Discapadidad, el Papa visitará el Cottolengo Don Orione
Javier Milei busca capitalizar políticamente la visita del papa León XIV pero en Casa Rosada temen el mensaje anti ajuste que podría dejar.
La visita del Papa León XIV a la Argentina genera sentimientos encontrados en el seno de la Casa Roasada. Al entusiasmo por convertirse en el Gobierno "que trajo al Papa" se contrapone la preocupación que genera las críticas tanto directas como indirectas que su mensaje pueda dejar frente a la avanzada ajustadora que encabezan Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.
En ese camino, y mientras avanza en su intento por seguir profundizando el paso de la motosierra sobre el área de Discapacidad, la visita del Sumo Pontífice al Cottolengo Don Orione, la histórica institución que alberga personas con discapacidades en Claypole y que fue víctima del desfinanciamiento impuesto por el gobierno libertario, preocupa en los pasillos de la Casa Rosada.
León XIV visitará en la mañana del lunes 9 de noviembre al Cottolengo que depende de la Iglesia Católica y alberga a más de 400 personas. La institución tiene un faltante de medicamentos por 700 millones de pesos y no recibe el pago de prestaciones por parte del gobierno nacional desde diciembre del año pasado.
Justo cuando el Vaticano confirmó la agenda del Papa, el gobierno quedó enredado en una pelea interna por el nuevo ajuste al área de discapacidad que impusieron Milei yCaputo en el Presupuesto 2027 y que incluye la intención de eliminar el Nomenclador Nacional de Discapacidad.
A eso se suma además que este lunes fue apartado de su cargo el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, que detectó un "desfasaje" de 150 mil millones de pesos en la Andis durante la gestión de Diego Spagnuolo, que tuvo que renunciar en medio del escándalo de las coimas por el que fue procesado en la justicia federal.
La salida estruendosa de Spagnuolo generó un a profunda crisis en el gobierno libertario que tuvo en el Andis su primer gran escándalo de corrupción.
Para equilibrar la foto del Papa en un lugar insignia como el Cottolengo, el Gobierno busca de manera desesperada copar la agenda del prelado de Roma con actividades que le traigan un capital al gobierno. Por eso este lunes, según consignó LPO, mandó al canciller Pablo Quirno a dar una conferencia de prensa para jactarse de que León XIV estará en Casa Rosada junto a Milei el domingo 8 de noviembre, la tarde anterior a su visita a Claypole.
La agenda social del Papa, sin embargo, no terminará en Don Orione. También tiene programado un encuentro en la UCA con movimientos sociales para abordar el "mundo del trabajo". El desempleo es, como explicó LPO, la segunda preocupación de los argentinos según las encuestas.
Para ese encuentro también se espera la participación de representantes de PyMes. En eso trabaja el ex titular de CAME, Osvaldo Cornide, que fue uno de los promotores de la visita Juan Pablo II en 1987.
En el gobierno también miran con preocupación el rol que tendrá el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, un férreo crítico del gobierno libertario. Milei tiene una mala relación con la Iglesia Católica, a la que desplazó del vínculo institucional hasta esta visita del Sumo Pontífice, para privilegiar el vínculo con los evangelistas y los representantes de la comunidad judía.
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