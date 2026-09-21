Antes de viajar a la ONU, Javier Milei exigió la devolución de las Malvinas: "Cuanto antes mejor"
En una entrevista con la TV francesa, el mandatario ratificó el reclamo soberano y apuntó contra la situación británica.
En la antesala de su viaje rumbo a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Estados Unidos, el presidente Javier Milei ratificó con firmeza el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas, en medio de un escenario de tensiones diplomáticas con el Reino Unido.
"Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. Cuanto antes nos las devuelvan, mejor", afirmó tajante durante una entrevista concedida al canal francés LCI.
Ante la consulta periodística, el jefe de Estado argumentó que la usurpación británica cuenta con antecedentes documentados de expulsión de la población originaria y su posterior reemplazo, desestimando así cualquier argumento de autodeterminación. Para el mandatario, el actual escenario geopolítico ofrece una ventana propicia.
"Con los problemas que tiene Inglaterra en lo político, en lo económico y en lo demográfico, debería reconsiderar devolvernos las Malvinas por la vía pacífica porque es territorio argentino", sostuvo Milei, descartando de plano cualquier vía de confrontación bélica para recuperar el archipiélago, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La estrategia internacional de Javier Milei, el rol de Donald Trump y críticas a Europa
Para fundamentar los avances diplomáticos, Milei vinculó la causa nacional al alineamiento geopolítico global adoptado por su administración. "No se puede tener éxito si no somos un país importante a nivel internacional. Por eso hemos decidido tener una alianza estratégica con Estados Unidos y con Israel", explicó, definiendo a la Argentina como un proveedor clave de energía, alimentos, minerales y economía del conocimiento para el futuro.
Asimismo, el Presidente puso el foco en la geopolítica del Atlántico Sur y deslizó expectativas sobre la administración estadounidense y expresó: "El canal de Panamá está al borde de la saturación. Usted no puede dejar el control del Atlántico Sur a una potencia con una transición demográfica difusa. Hemos hecho todos los avances diplomáticos correspondientes porque cuando Donald Trump lo pone en la mesa, es un buen negociador".
Hacia el final del reportaje, el libertario arremetió contra la dirigencia europea y el modelo socioeconómico del Viejo Continente. Cuestionó los problemas demográficos y de sostenibilidad en los sistemas de pensiones, y atribuyó la parálisis política al avance ideológico.
"Europa le tiene miedo al desastre de su sistema de pensiones. Los socialdemócratas asustan a la gente para poder controlar psicológicamente a la población. Con sus buenos modales wokes, no le tienen miedo a las cosas que normalmente deberían asustarlos", concluyó Milei.
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