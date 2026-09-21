Antes de viajar a la ONU, Javier Milei exigió la devolución de las Malvinas: "Cuanto antes mejor"

Asimismo, el Presidente puso el foco en la geopolítica del Atlántico Sur y deslizó expectativas sobre la administración estadounidense y expresó: "El canal de Panamá está al borde de la saturación. Usted no puede dejar el control del Atlántico Sur a una potencia con una transición demográfica difusa. Hemos hecho todos los avances diplomáticos correspondientes porque cuando Donald Trump lo pone en la mesa, es un buen negociador".

Hacia el final del reportaje, el libertario arremetió contra la dirigencia europea y el modelo socioeconómico del Viejo Continente. Cuestionó los problemas demográficos y de sostenibilidad en los sistemas de pensiones, y atribuyó la parálisis política al avance ideológico.

"Europa le tiene miedo al desastre de su sistema de pensiones. Los socialdemócratas asustan a la gente para poder controlar psicológicamente a la población. Con sus buenos modales wokes, no le tienen miedo a las cosas que normalmente deberían asustarlos", concluyó Milei.