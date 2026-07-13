Condenaron a Edgardo Kueider a dos años de prisión por tentativa de contrabando
La Justicia paraguaya también condenó a su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel. Ambos fueron hallados culpables por intentar ingresar divisas sin declarar.
El exsenador nacional Edgardo Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por la Justicia de Paraguay tras ser hallado culpable del delito de tentativa de contrabando de divisas.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos consideró probado que ambos intentaron ingresar al país una importante suma de dinero en efectivo sin realizar la declaración correspondiente ante las autoridades aduaneras. Por ese hecho, Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso, mientras que su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, recibió una pena de un año y diez meses bajo la misma modalidad como coautora del delito.
Antes del veredicto, Kueider y Guinsel permanecieron 18 meses bajo prisión domiciliaria en la ciudad de Asunción, período que será computado como parte de las condenas impuestas.
La causa se originó el 4 de diciembre de 2024, cuando ambos fueron detenidos en el Puente Internacional de la Amistad, que une Foz de Iguazú, en Brasil, con Ciudad del Este, en Paraguay. Durante un control aduanero, las autoridades encontraron en el vehículo en el que viajaban 211.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes sin declarar.
El tribunal encuadró el hecho como tentativa de contrabando de divisas al considerar que el dinero en efectivo constituye una mercancía que debe ser declarada ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
Además de esta condena, Kueider enfrenta otro proceso judicial en Paraguay por la presunta compra irregular de seis departamentos de lujo en Asunción. En esa investigación, tanto él como Guinsel fueron imputados por presunto lavado de dinero, ya que la Fiscalía sospecha que los fondos utilizados para esas operaciones podrían tener un origen ilícito.
En paralelo, la Justicia paraguaya ya autorizó la extradición de Kueider y Guinsel a la Argentina, donde ambos deberán responder en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Una vez concretado el traslado, se prevé que queden detenidos por orden de la Justicia argentina.
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