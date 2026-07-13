Condenaron a Edgardo Kueider a dos años de prisión por tentativa de contrabando

Además de esta condena, Kueider enfrenta otro proceso judicial en Paraguay por la presunta compra irregular de seis departamentos de lujo en Asunción. En esa investigación, tanto él como Guinsel fueron imputados por presunto lavado de dinero, ya que la Fiscalía sospecha que los fondos utilizados para esas operaciones podrían tener un origen ilícito.

En paralelo, la Justicia paraguaya ya autorizó la extradición de Kueider y Guinsel a la Argentina, donde ambos deberán responder en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Una vez concretado el traslado, se prevé que queden detenidos por orden de la Justicia argentina.