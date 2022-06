Eduardo Duhalde y una dura confesión: "Casi me suicido"

Y relató: "Las personas que vivían en un piso alto que fui a visitar esa noche no estaban. Cuando me subí al auto estaba enojado porque no estaban y perdí la razón”.

Luego de la confesión y sin abundar en detalles sobre la enfermedad que padeció ni la medicación que le habían recetado, el Gobernador bonaerense volvió a hablar de política e hizo hincapié nuevamente en la necesidad de saltar la grieta y unir a los argentinos: “El político, desde concejal hasta el presidente, vice, senadores; que cree que Argentina tiene solución si no se une, no entiende de política”.

“Hemos logrado una democracia fallida que no tiene orden, que no tiene control y que no tiene respeto, que es el elemento que difiere de los gobiernos autoritarios y las dictaduras”, reflexionó.

Y agregó: “Si no nos unimos, Argentina va a ir cada vez peor y me dicen que es imposible, están equivocados. La idea de gobierno y oposición es una idea que tiene que desaparecer, es vieja, tiene que haber un gobierno en el que todos se pongan de acuerdo con lo que hay que hacer”.