Eduardo Feinmann condenó las letras de La Joaqui y las vinculó al triple femicidio de Florencio Varela

"¿Es impresionante o no? Algo pasó en nuestra sociedad. Qué sé yo, los valores están totalmente trastocados. ¿Y esto es una letra de amor? La nena buena de los nenes malos, ¿Qué tal?", expuso sobre la mesa de "Alguien tiene que decirlo". "En los últimos 15 o 20 años cambiaron los valores y la moral", añadió Gabriel Iezzi.

Finalmente, Feinmann aseguró que hay conexión entre este tipo de letras y valores con lo sucedido en Florencio Varela: "Ustedes se preguntan porque la sociedad, la Argentina está conmovida con el caso de estas tres chicas. Tiene que ver con esto. Con estos valores que manejan. Tremendo".

"Romantizar y naturalizar drogas, y armas", acotó uno de sus compañeros para cerrar.

Embed - Eduardo Feinmann analizó un tema de La Joaqui y la comparó con el triplen crimen en Florencio Varela