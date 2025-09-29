Eduardo Feinmann condenó las letras de La Joaqui y las vinculó al triple femicidio de Florencio Varela
El periodista criticó duramente a la artista por "romantizar y naturalizar drogas, y armas" tras analizar el tema "Gaucho". Mirá.
Durante su salida al aire en Radio Mitre este lunes, Eduardo Feinmann se dedicó a reflexionar, con duras críticas, sobre las letras de La Joaqui. En este sentido, vinculó las composiciones de la reconocida artista urbana con el triple femicidio ocurrido el viernes 19 de septiembre en Florencio Varela.
La canción que el periodista eligió para analizar es "Gaucho" y no pudo evitar relacionarla con el brutal crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las tres jóvenes que fueron llevadas engañadas a una vivienda, descuartizadas y asesinadas por un grupo de narcotraficantes.
Qué dijo Eduardo Feinmann sobre la letra de "Gaucho" de La Joaqui
Inicialmente, el conductor reprodujo la canción lanzada en 2017 que cice: "Me gusta con esa cara de malo, con los ojos rojos, la pistola al costado, marginado yo lo amo, por vos mato y saco de cheto a los gatos... le pido al gaucho que nunca caigas en cana, si llega la patrulla, bajamos la persiana, alto, alto, esto es un asalto, ey, cuidame, guacho".
En este sentido, Feinmann fue lapidario: "Esta es La Joaqui... ¿Cuándo pasamos de eso que escuchamos tan lindo, canciones de amor, a esta porquería?", al mismo tiempo que uno de sus columnistas señaló que se trata del "romanticismo de la delincuencia".
"¿Es impresionante o no? Algo pasó en nuestra sociedad. Qué sé yo, los valores están totalmente trastocados. ¿Y esto es una letra de amor? La nena buena de los nenes malos, ¿Qué tal?", expuso sobre la mesa de "Alguien tiene que decirlo". "En los últimos 15 o 20 años cambiaron los valores y la moral", añadió Gabriel Iezzi.
Finalmente, Feinmann aseguró que hay conexión entre este tipo de letras y valores con lo sucedido en Florencio Varela: "Ustedes se preguntan porque la sociedad, la Argentina está conmovida con el caso de estas tres chicas. Tiene que ver con esto. Con estos valores que manejan. Tremendo".
"Romantizar y naturalizar drogas, y armas", acotó uno de sus compañeros para cerrar.
