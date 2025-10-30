El balance de Javier Milei sobre el encuentro con gobernadores: "Extremadamente positivo"

“Argentina tiene un régimen laboral que está absolutamente anacrónico. ¿Sabe cómo se da cuenta? Cuando usted tiene a la mitad de los trabajadores están en el mercado informal. Los propios sindicalistas lo admiten”, declaró Milei en entrevista televisiva.

Para el mandatario, “la gente gana derechos porque los que están en el sector informal no tienen ninguno”, al tiempo que advirtió que “cuando usted asegura el empleo de los que están, eso genera desempleo en los jóvenes y se terminan yendo por Ezeiza porque no encuentran laburo".

Al resumir la reunión con los gobernadores, Milei indicó que “hemos logrado estar de acuerdo con matices sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa” que se viene; es decir, la aprobación de las reformas mencionadas dentro de los meses venideros.

“Para avanzar en este conjunto de acuerdos, voy a necesitar actores que puedan ser interlocutores válidos ante la Cámara de Diputados, de Senadores y ante los gobernadores. Voy a evaluar cuál es el Gabinete óptimo a la luz de conseguir esos resultados”, añadió.

En ese sentido y en cuanto a precisiones sobre los cambios venideros en el gabinete, Milei respondió que “voy a hacer los cambios cuando considere que sean necesarios. Tengo que gobernar un país y tomar decisiones en favor de los argentinos. Veré quiénes son los mejores” para llevar a cabo esa tarea.