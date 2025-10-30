Javier Milei y un gesto simbólico a los gobernadores: evalúa trasladar la Capital Federal al interior
El Presidente tiene en mente realizar reuniones formales de gabinete en ciudades y provincias donde el oficialismo obtuvo un fuerte respaldo electoral.
Alguna vez, allá lejos y hace tiempo, Raúl Alfonsín tuvo la peregrina idea de trasladar la Capital Federal. Fue en 1986 cuando se puso en marcha el Proyecto Patagonia, consistente en abandonar Buenos Aires como capital de la Nación para llevarla a Viedma-Carmen de Patagones, en el extremo noreste del territorio patagónico.
Al año siguiente, el proyecto incluso fue aprobado por el Congreso, pero la crisis desatada poco después hizo que la nada desdeñable ambición alfonsinista quedara en la nada: al asumir como presidente, Carlos Menem dejó sin efecto concreto el proyecto.
Sin embargo, con el transcurrir de los años la idea parece haber recobrado fuerza, al menos en lo simbólico: ahora Javier Milei tiene en mente “federalizar” su gestión tras dos años de fortísimo centralismo porteño.
Un centralismo que viene siendo denunciando por varios de los gobernadores a lo que pretende volver a seducir para que, de acá en adelante, le brinden el respaldo legislativo con el cual el libertario busca arrancar con la llamada “segunda etapa” de sus "reformas estructurales".
Es que Milei y sus allegados entienden que, más allá de la victoria electoral obtenida el domingo pasado, en el Congreso no cuentan ni contarían con mayorías propias que le permitan avanzar más o menos tranquilamente con asuntos clave de la segunda mitad de su mandato, especialmente con la reforma laboral que tanto obsesiona al Presidente y para la cual ya hay un borrador en curso.
Javier Milei y el traslado de la Capital Federal
En concreto, por estas horas Javier Milei estaría ofreciendo a los mandatarios provinciales, como una de las “prendas de cambio” entre tantas otras, realizar reuniones de gabinete —encabezas por él— en capitales del interior.
Tras analizar con su “mesa chica” los resultados electorales del domingo pasado, el Presidente se encamina a “federalizar” su gestión y así mostrarse “más cercano” a los gobernadores y a las poblaciones donde obtuvo mayor respaldo del electorado provincial.
Una federalización simbólica cuya idea se atribuye a Guillermo Francos y, como se anticipó, se expresaría en unos primeros encuentros formales de gabinete a realizarse hasta fin de año en Córdoba, gobernada por Martín Llaryora; en Chaco (Leandro Zdero); en Entre Ríos (Rogelio Frigerio); en Mendoza (Alfredo Cornejo), y en Santa Fe (Maximiliano Pullaro).
