Javier Milei y un gesto simbólico a los gobernadores: evalúa trasladar la Capital Federal al interior

Javier Milei y el traslado de la Capital Federal

En concreto, por estas horas Javier Milei estaría ofreciendo a los mandatarios provinciales, como una de las “prendas de cambio” entre tantas otras, realizar reuniones de gabinete —encabezas por él— en capitales del interior.

Tras analizar con su “mesa chica” los resultados electorales del domingo pasado, el Presidente se encamina a “federalizar” su gestión y así mostrarse “más cercano” a los gobernadores y a las poblaciones donde obtuvo mayor respaldo del electorado provincial.

Una federalización simbólica cuya idea se atribuye a Guillermo Francos y, como se anticipó, se expresaría en unos primeros encuentros formales de gabinete a realizarse hasta fin de año en Córdoba, gobernada por Martín Llaryora; en Chaco (Leandro Zdero); en Entre Ríos (Rogelio Frigerio); en Mendoza (Alfredo Cornejo), y en Santa Fe (Maximiliano Pullaro).