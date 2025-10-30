Quiénes son los cuatro gobernadores que no fueron invitados a la reunión de Javier Milei
El encuentro, que tuvo lugar este jueves en Casa Rosada, contó con la ausencia de Axel Kicillof y tres gobernadores más. Peronistas, por supuesto...
Este jueves por la tarde, se llevó a cabo la tan esperada reunión entre Javier Milei, su gabinete y los gobernadores. Para el Gobierno libertario, la foto que pudo sacar en Casa Rosada significa mucho a los ojos de Donald Trump y el Tesoro de los Estados Unidos, cuya ayuda ha sido fundamental para la administración actual.
En este sentido, la gestión de La Libertad Avanza se dio el lujo de dejar afuera a cuatro gobernadores, entre los cuales se encuentra Axel Kicillof, mandatario de la provincia de Buenos Aires que es, además, el territorio más poblado de la República Argentina.
Lo cierto es que, tal como pronunció Kicillof en Radio 10 junto a Jorge Rial, la no invitación tiene que ver con "la foto" que se ajusta a los intereses estadounidenses, de los cuales él -por supuesto- no forma parte.
Quiénes son los gobernadores que Javier Milei no invitó a su reunión
- Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires)
- Gildo Insfrán (Formosa)
- Ricardo Quintela (La Rioja)
- Gustavo Melella (Tierra del Fuego)
Los gobernadores que se reunieron con Milei:
- Raúl Jalil (Catamarca)
- Ignacio Torres (Chubut)
- Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires)
- Martín Llaryora (Córdoba)
- Gustavo Valdés (Corrientes)
- Rogelio Frigerio (Entre Ríos)
- Carlos Sadir (Jujuy)
- Sergio Ziliotto (La Pampa)
- Hugo Passalacqua (Misiones)
- Alberto Weretilneck (Río Negro)
- Gustavo Sáenz (Salta)
- Marcelo Orrego (San Juan)
- Claudio Poggi (San Luis)
- Claudio Vidal (Santa Cruz)
- Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
- Gerardo Zamora (Santiago del Estero)
- Osvaldo Jaldo (Tucumán)
Además, las vicegobernadoras:
- Silvana Schneider (Chaco)
- Hebe Casado (Mendoza)
- Zulma Reina (Neuquén)
Como parte del Gobierno nacional estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de gabinete de ministros Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Luis Petri; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Lugones; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; el asesor del presidente Santiago Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli; y Manuel Adorni, secretario de Comunicación y Medios.
