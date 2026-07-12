El Congreso entra en receso con proyectos pendientes y la mira puesta en el segundo semestre

El oficialismo tampoco mostró apuro para impulsar la nueva Ley de Salud Mental, pese a que ya fue debatida en tres plenarios de comisión. La misma situación atraviesan los proyectos para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y para establecer un nuevo marco de prevención de la ludopatía digital.

La apuesta del oficialismo para el segundo semestre

Según analizó el periodista Sebastián Hadida, el Gobierno llega al receso con un balance legislativo que combina logros y cuentas pendientes. La aprobación de la Reforma Laboral aparece como el principal triunfo parlamentario del oficialismo durante el primer semestre, aunque el escándalo por las irregularidades patrimoniales de Manuel Adorni terminó condicionando la agenda legislativa y demoró el tratamiento de otras iniciativas que La Libertad Avanza esperaba impulsar.

Pese a ese cierre con menor ritmo parlamentario, en el oficialismo creen que el escenario cambiará a partir de agosto. La apuesta es recuperar la iniciativa legislativa en un contexto en el que el Gobierno considera haber fortalecido su posición política y mejorado su imagen.

Entre las prioridades para la segunda mitad del año aparecen el debate del Presupuesto 2027, condicionado por el envío de un proyecto de "shutdown" del Estado, la reforma electoral y las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central.

A esa agenda podrían sumarse otras iniciativas que quedaron pendientes, como la nueva Ley de Sociedades Generales impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Para el oficialismo, el acto encabezado por Javier Milei el 9 de Julio en Tucumán marcó el inicio de esta nueva etapa. El Presidente estuvo acompañado por todo su Gabinete y por un importante grupo de gobernadores, en una demostración de respaldo político que buscó exhibir fortaleza de cara al segundo semestre y al calendario electoral.

Al mismo tiempo, el Gobierno apuesta a recuperar la iniciativa parlamentaria aprovechando las dificultades de una oposición que perdió uno de sus principales factores de unidad tras la salida de Manuel Adorni.

El caso del exfuncionario libertario, investigado por enriquecimiento ilícito, terminó funcionando como un elemento aglutinante para la oposición durante varios meses. Superado ese episodio desde la óptica del oficialismo, La Libertad Avanza considera que vuelve a tener margen para impulsar su agenda legislativa, más allá de las responsabilidades que la Justicia pueda determinar en la causa.