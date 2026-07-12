Diputados pidieron explicaciones al Gobierno por el paso del HMS Medway desde Malvinas

Tras detectar el movimiento del patrullero, la Cancillería analizó la posibilidad de presentar una protesta diplomática por el presunto incumplimiento de esos procedimientos, aunque hasta el momento no trascendió una posición oficial.

Al fundamentar el pedido de informes, Guillermo Michel sostuvo que "lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".

Titular de la AFIP, Guillermo Michel.

En el texto presentado, los diputados sostienen que la presencia de una embarcación militar británica navegando desde las Islas Malvinas por aguas bajo jurisdicción argentina "constituye un hecho de extrema gravedad que no puede ser naturalizado".

Michel también advirtió que la situación "interpela directamente la defensa de nuestra soberanía y la protección de los intereses estratégicos de la Nación en el Atlántico Sur", al considerar que la consolidación de una presencia militar extranjera en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina compromete recursos pesqueros, energéticos, la proyección antártica y los derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Por último, el legislador sostuvo que "frente a estos hechos, el Estado argentino debe actuar con firmeza, transparencia y una posición diplomática clara e inequívoca en defensa del interés nacional", al tiempo que cuestionó la política del Gobierno en materia de defensa del territorio marítimo, presencia en la Antártida y protección de los recursos estratégicos del país.

El HMS Medway y la disputa por el Atlántico Sur

La controversia por el paso del HMS Medway excede el debate sobre si existió o no una notificación previa. El patrullero cumplía la misión para la que fue asignado por el Reino Unido: patrullar las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sostener la presencia británica en el Atlántico Sur y reforzar el control sobre una región considerada estratégica por Londres.

Desde la Guerra de Malvinas de 1982, los sucesivos gobiernos británicos mantuvieron una política de Estado orientada a consolidar su presencia en el archipiélago mediante infraestructura, despliegue militar y actividad diplomática. En ese esquema, el HMS Medway —que este año reemplazó al HMS Forth como patrullero permanente en las islas— representa una pieza más de esa estrategia de largo plazo, en una región que concentra intereses geopolíticos, pesqueros, energéticos y antárticos.