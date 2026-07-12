Diputados pidieron explicaciones al Gobierno por el paso del HMS Medway desde Malvinas
Legisladores presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle qué medidas adoptó ante el tránsito del buque británico por aguas bajo jurisdicción argentina.
Diputados presentaron un pedido de informes para que el gobierno de Javier Milei explique qué medidas adoptó tras el paso del buque militar HMS Medway, de la Royal Navy británica, por aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina, y si tuvo conocimiento previo del tránsito de la embarcación, que había zarpado desde las Islas Malvinas con rumbo al Estrecho de Magallanes.
La iniciativa fue impulsada por Guillermo Michel y acompañada por Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto "Pipi" Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz. El proyecto solicita que el Poder Ejecutivo informe si tuvo conocimiento previo del desplazamiento del buque y qué actuaciones realizó una vez detectado.
El pedido fue presentado días después de que trascendiera que el HMS Medway navegó por aguas bajo jurisdicción argentina sin una comunicación previa por parte del Reino Unido, un hecho que volvió a poner en discusión los mecanismos de confianza militar establecidos entre ambos países tras la Guerra de Malvinas.
Qué información reclaman desde Diputados
En el proyecto, los legisladores solicitaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina respondan cinco puntos centrales:
- Si el Gobierno tuvo conocimiento previo del tránsito del HMS Medway.
- Si existió una notificación oficial por parte del Reino Unido y por qué canales diplomáticos o militares se realizó.
- Si el desplazamiento del patrullero se ajustó a los convenios bilaterales vigentes.
- Qué procedimientos activan la Armada, el Ministerio de Defensa y la Cancillería cuando detectan un buque militar extranjero en aguas bajo jurisdicción argentina.
- Si el Poder Ejecutivo presentó o prevé presentar una protesta diplomática formal ante el Reino Unido.
El antecedente que reavivó la polémica
Según trascendió, la Armada Argentina detectó el desplazamiento del HMS Medway mientras navegaba desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes. El episodio generó preocupación porque, de acuerdo con la información conocida, no se habría realizado la comunicación previa prevista en los mecanismos de intercambio establecidos por el Acuerdo Madrid II, firmado en 1990 para reducir el riesgo de incidentes militares entre ambos países.
Tras detectar el movimiento del patrullero, la Cancillería analizó la posibilidad de presentar una protesta diplomática por el presunto incumplimiento de esos procedimientos, aunque hasta el momento no trascendió una posición oficial.
Al fundamentar el pedido de informes, Guillermo Michel sostuvo que "lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".
En el texto presentado, los diputados sostienen que la presencia de una embarcación militar británica navegando desde las Islas Malvinas por aguas bajo jurisdicción argentina "constituye un hecho de extrema gravedad que no puede ser naturalizado".
Michel también advirtió que la situación "interpela directamente la defensa de nuestra soberanía y la protección de los intereses estratégicos de la Nación en el Atlántico Sur", al considerar que la consolidación de una presencia militar extranjera en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina compromete recursos pesqueros, energéticos, la proyección antártica y los derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Por último, el legislador sostuvo que "frente a estos hechos, el Estado argentino debe actuar con firmeza, transparencia y una posición diplomática clara e inequívoca en defensa del interés nacional", al tiempo que cuestionó la política del Gobierno en materia de defensa del territorio marítimo, presencia en la Antártida y protección de los recursos estratégicos del país.
El HMS Medway y la disputa por el Atlántico Sur
La controversia por el paso del HMS Medway excede el debate sobre si existió o no una notificación previa. El patrullero cumplía la misión para la que fue asignado por el Reino Unido: patrullar las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sostener la presencia británica en el Atlántico Sur y reforzar el control sobre una región considerada estratégica por Londres.
Desde la Guerra de Malvinas de 1982, los sucesivos gobiernos británicos mantuvieron una política de Estado orientada a consolidar su presencia en el archipiélago mediante infraestructura, despliegue militar y actividad diplomática. En ese esquema, el HMS Medway —que este año reemplazó al HMS Forth como patrullero permanente en las islas— representa una pieza más de esa estrategia de largo plazo, en una región que concentra intereses geopolíticos, pesqueros, energéticos y antárticos.
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