Victoria Villarruel marca distancia de Javier Milei con un fuerte guiño a los reclamos docentes

Asimismo, la vicepresidenta reivindicó el rol de las instituciones educativas a largo plazo, señalando que estas perduran cuando mantienen vivos sus principios fundacionales para formar ciudadanos comprometidos con la Patria.

La agenda de Victoria Villarruel en el norte

Antes de su regreso a Buenos Aires tras participar de las celebraciones oficiales por el Día de la Independencia en Tucumán, Villarruel sumó un fuerte gesto al sector productivo regional al visitar el Ingenio La Florida, perteneciente a la Compañía Azucarera Los Balcanes.

La recorrida, realizada por pedido expreso de la presidenta del Senado, incluyó una reunión clave con los principales referentes industriales del norte argentino. Durante el encuentro, los empresarios le transmitieron un diagnóstico detallado sobre la actualidad de la agroindustria y los desafíos que enfrenta la actividad en materia de biocombustibles.

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Participantes destacados del encuentro: