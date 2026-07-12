Victoria Villarruel marca distancia de Javier Milei con un fuerte guiño a los reclamos docentes
Contra el ajuste del Gobierno en Educación, la vicepresidena pidió para los docentes "retribución acorde a la importancia de la tarea que realizan".
En otro capítulo de la interna con el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a generar repercusión política al alinearse públicamente con los reclamos del sector educativo frente a las políticas de desfinanciamiento del Gobierno Nacional.
A través de un mensaje de fuerte contenido político e institucional, advirtió que los trabajadores de la educación "merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan".
El posicionamiento de la titular del Senado se dio en la red social X, utilizando como marco el aniversario fundacional del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, establecimiento donde realizó sus estudios secundarios.
Villarruel rememoró con tono personal su paso por la institución, destacando que allí encontró "una excelente formación académica y también valores", además de amistades que perduran con los años. Sin embargo, el tramo más agudo de su publicación apuntó de lleno a la valoración y los ingresos de los educadores.
"Nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar. Quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación. Por eso merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan", sentenció la presidenta de la Cámara alta.
Asimismo, la vicepresidenta reivindicó el rol de las instituciones educativas a largo plazo, señalando que estas perduran cuando mantienen vivos sus principios fundacionales para formar ciudadanos comprometidos con la Patria.
La agenda de Victoria Villarruel en el norte
Antes de su regreso a Buenos Aires tras participar de las celebraciones oficiales por el Día de la Independencia en Tucumán, Villarruel sumó un fuerte gesto al sector productivo regional al visitar el Ingenio La Florida, perteneciente a la Compañía Azucarera Los Balcanes.
La recorrida, realizada por pedido expreso de la presidenta del Senado, incluyó una reunión clave con los principales referentes industriales del norte argentino. Durante el encuentro, los empresarios le transmitieron un diagnóstico detallado sobre la actualidad de la agroindustria y los desafíos que enfrenta la actividad en materia de biocombustibles.
Participantes destacados del encuentro:
-
Sector empresarial: Jorge Rocchia Ferro (presidente de Los Balcanes y titular de la Unión Industrial de Tucumán), Catalina Lonac (vicepresidenta de la compañía) y la directora ejecutiva Catalina Rocchia Ferro.
Entidades y gremios: Autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), representantes gremiales y funcionarios locales.
Comitiva oficial: Villarruel estuvo respaldada por su equipo técnico, incluyendo a Mario Russo (director general de Asesores de la Presidencia), Marcelo Cinto Corteaux (director de Relaciones con las Provincias) e Isolina Correa Monterrubio (directora general de Relaciones Internacionales).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario