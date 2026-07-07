Advierten sobre las consecuencias para la salud que implica la avanzada contra la Ley de Etiquetado Frontal

Ahora, libertarios y macristas apuestan a eliminar los sellos octogonales de advertencia presenta en los alimentos que contienen alguno o todos los excesos de esos nutrientes críticos y que también provocan otras ENT como obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia y enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

“Los sellos constituyen una herramienta de salud pública que permite a los consumidores identificar de forma rápida, sencilla y clara aquellos productos cuyo consumo frecuente puede incrementar el riesgo cardiometabólico”, insistió la SAC.

Y agregó: “Desde la perspectiva cardiovascular, la prevención debe comenzar mucho antes de la aparición de la enfermedad. La exposición sostenida desde edades tempranas a alimentos con alto contenido de azúcares, grasas y sodio favorece la aparición progresiva de factores de riesgo”.

Contra el consenso global

La avanzada de libertarios y macristas va a contramano del consenso global en materia de salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y múltiples sociedades científicas internacionales coinciden en señalar que las políticas públicas destinadas a mejorar la información nutricional y promover entornos alimentarios saludables constituyen una de las estrategias más efectivas para reducir la carga de enfermedad cardiovascular en la población.

Los fundamentos de los dos proyectos firmados por el oficialismo se posicionan en contra de los octógonos y el perfil de nutrientes desarrollado por la OPS, algo que se contradice contra la evidencia científica.

“Si bien todo sistema regulatorio es perfectible y debe ser evaluado periódicamente a la luz de nueva evidencia científica, la discusión sobre posibles mejoras no debe confundirse con la eliminación de una herramienta que cumple un rol preventivo fundamental”, advirtió la SAC.

El comunicado de la entidad profesional defiende también otras políticas contenidas en la de Promoción de la Alimentación Saludable como la regulación de la publicidad de alimentos dirigida a niños y adolescentes, la promoción de entornos escolares saludables y las acciones de educación alimentaria y nutricional.

“La prevención cardiovascular comienza con decisiones cotidianas. Brindar información clara sobre el contenido de azúcares, grasas y sodio de los alimentos es una responsabilidad sanitaria que debe ser preservada y fortalecida en beneficio de toda la población”, concluye el comunicado.

Lobby empresario

La iniciativa del gobierno libertario y de sus aliados del PRO responde a los intereses de las grandes multinacionales y repiten sus mismos argumentos.

La presidenta de la Comisión Directiva de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Carla Martín, expuso este martes uno a uno estosmismos argumentos.

De acuerdo con las grandes alimenticias "la industria de alimentos y bebidas nunca estuvo en contra del objetivo de la ley, sino de la herramienta que se eligió" aseguró en diálogo con Infobae.

Martín admitió que la Copal apoya las iniciativas de libertarios y macristas para derogar la ley de etiquetado frontal y aseguró que el sistema de octógonos no permite "informar de forma clara y comprensible". Aseguró además que el sistema “genera muchísimos inconvenientes para tomar decisiones informadas” y que no facilita una dieta variada y equilibrada.