El Consejo de Mayo se reúne en Casa Rosada para avanzar con la flexibilización laboral

El jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Guillermo Francos, encabeza este miércoles una nueva reunión del Consejo de Mayo, de la que también participan el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez y el presidente de la UIA, Martín Rappallini. También se encuentra presente el secretario de Educación, Carlos Torrendell.