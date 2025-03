El cruce de Manuel Adorni con un periodista que le recordó sus críticas a los gobiernos que recurren al FMI

Fue entonces que el cronista le recordó al funcionario que "el vocero Manuel Adorni dijo en 2020, que 'tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso del Gobierno'", al tiempo que también citó cuestionamientos de Milei. "Te quería preguntar por estos tuits, si es cierto lo que decía Adorni de que caer en el FMI es un fracaso", insistió.

tuit adorni fmi.png

"Desconozco las encuestas. No tengo opinión porque no las recibo. Tal vez algunas encuestas, hay que tener un poco de cuidado y saber qué sesgo tienen", respondió primeramente Adorni, respecto a la mala imagen que generan estos acuerdos en los argentinos.

Sobre el letal archivo, el vocero dijo no ver "inconsistencias en los tuits", y argumentó: "Nosotros ya estamos en el FMI, no recurrimos al FMI. Porque por acá pasó un huracán de decadencia que se llamó 'kirchnerismo', que consideraba que la política fiscal y monetaria no eran importante, y destruyeron el país".

manuel adorni fmi.mp4

"La relación con el Fondo había terminado porque Nestor decidió pagar la deuda, y se endeudó con la tasa más cara que podía conseguir la Argentina. Luego, debido al desastre colosal que hizo el kirchnerismo, y el Gobierno de Mauricio Macri decido volver al FMI y el tuit es en virtud de la crítica al descalabro enorme que había hecho el Gobierno kirchnerista", repasó el funcionario.

En el juego de palabras, en el que al parecer quiso culpar al Gobierno anterior por tener que recurrir en el presente al organismo, quizás Adorni olvidó que sus críticas fueron en 2020, por lo que estarían dirigidas a la gestión macrista de la que participó Luis Caputo. "Cuando te endeudás, no entendiste como funciona la economía. Pero no hay ninguna inconsistencia", insistió.

adorni.mp4