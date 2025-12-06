El curioso ploteo que hicieron a un avión F-16 "en honor" a Javier Milei

De hecho, el mandatario eligió ese aparato para ascender e instalarse brevemente en la cabina del piloto, mientras era observado risueñamente por su hermana Karina, a la sazón secretaria general de Presidencia, y por el ministro de Defensa saliente, Luis Petri.

Pintar o pegar imágenes de animales en los aviones forma parte de una tradición de las fuerzas aéreas de todo el mundo como un modo de identificar simbólicamente a cada una de sus naves.

Durante la Guerra de Malvinas, por ejemplo, los A4 del Grupo 5 de Caza llevaban la figura del halcón en la parte delantera, emblema que también tienen los F-16 en su parte trasera.

No obstante, las mismas fuentes indicaron que la imagen del león pegada a uno de los aviones de combate será quitada en las próximas horas ya que solo sirvió para “honrar” a Milei en el acto formal que se desarrolló en Río Cuarto.