El curioso ploteo que hicieron a un avión F-16 "en honor" a Javier Milei
El Presidente fue "honrado" en Río Cuarto para agradecerle haber concretado la adquisición de los 24 aviones caza a Dinamarca, seis de los cuales ya arribaron a nuestro país.
Como se sabe, Javier Milei encabezó en la ciudad cordobesa de Río Cuarto el acto formal de presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca e incorporados a la Fuerza Aérea, a los que consideró como "los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”.
En su discurso, el Presidente sostuvo que el arribo de parte de la flota de aviones, de un total de 24, marca “un día histórico para todos los argentinos” porque “a partir de hoy todos estaremos un poco más seguros”.
No obstante, llamó la atención de los presentes en el acto el ploteo que se hizo de los aviones, en uno de cuyos fuselajes se pegó la imagen de un león, felino con el que se suele identificar Milei, en colores celeste y blanco.
Según trascendió, la colocación del sticker fue realizado “en honor al Presidente” que concretó la compra de los cazas a Dinamarca para reforzar el armamento de los Fuerzas Armadas.
De hecho, el mandatario eligió ese aparato para ascender e instalarse brevemente en la cabina del piloto, mientras era observado risueñamente por su hermana Karina, a la sazón secretaria general de Presidencia, y por el ministro de Defensa saliente, Luis Petri.
Pintar o pegar imágenes de animales en los aviones forma parte de una tradición de las fuerzas aéreas de todo el mundo como un modo de identificar simbólicamente a cada una de sus naves.
Durante la Guerra de Malvinas, por ejemplo, los A4 del Grupo 5 de Caza llevaban la figura del halcón en la parte delantera, emblema que también tienen los F-16 en su parte trasera.
No obstante, las mismas fuentes indicaron que la imagen del león pegada a uno de los aviones de combate será quitada en las próximas horas ya que solo sirvió para “honrar” a Milei en el acto formal que se desarrolló en Río Cuarto.
