Javier Milei presentó los primeros seis aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca: "Ángeles protectores"

El espectáculo aéreo tuvo momentos de alta complejidad técnica, ya que la primera flota fue comandada por pilotos militares daneses, mientras que las tripulaciones argentinas, aún en fase de instrucción, viajaron en las cabinas traseras de los biplazas F-16BM para iniciar su práctica formal. Tras el “pasaje de despedida” sobre la 9 de Julio, la escuadrilla tomó rumbo definitivo hacia el Área Material Río Cuarto, completando un itinerario que combinó precisión, velocidad y maniobras de alto nivel.

La llegada de estos aviones a la Argentina fue el resultado de una operación logística compleja que se inició el 28 de noviembre en la base de Vojens, Dinamarca. La flota, compuesta por cuatro biplazas y dos monoplazas, realizó escalas técnicas en Zaragoza, España, y en las Islas Canarias antes de cruzar el Atlántico. Para el tramo final hacia Natal, Brasil, y su ingreso a territorio argentino, contó con el apoyo de aviones KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, marcando un despliegue estratégico que anticipa la futura operación con pilotos locales prevista para enero de 2026.