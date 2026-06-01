Nuevos aumentos en las entradas a los parques nacionales en la previa de las vacaciones de invierno

Parques Nacionales: nuevas tarifas

Nuevos valores desde este lunes:

Parque Nacional Iguazú : entrada general 60 mil pesos; tarifa nacional 25 mil pesos; residentes provinciales 8 mil pesos; estudiantes 15 mil pesos.

: entrada general 60 mil pesos; tarifa nacional 25 mil pesos; residentes provinciales 8 mil pesos; estudiantes 15 mil pesos. Parques Nacionales Los Glaciares (zona sur y zona norte – Portal El Chaltén): entrada general 50 mil pesos; tarifa nacional 25 mil pesos; residentes provinciales 8 mil pesos; estudiantes 15 mil pesos.

(zona sur y zona norte – Portal El Chaltén): entrada general 50 mil pesos; tarifa nacional 25 mil pesos; residentes provinciales 8 mil pesos; estudiantes 15 mil pesos. Parque Nacional Tierra del Fuego : entrada general 40 mil pesos; tarifa nacional 18 mil pesos; residentes provinciales 8 mil pesos; estudiantes 12 mil pesos.

: entrada general 40 mil pesos; tarifa nacional 18 mil pesos; residentes provinciales 8 mil pesos; estudiantes 12 mil pesos. Parques Nacionales Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo : entrada general 35 mil pesos; tarifa nacional 15 mil pesos; residentes provinciales 8 mil pesos; estudiantes 12 mil pesos.

: entrada general 35 mil pesos; tarifa nacional 15 mil pesos; residentes provinciales 8 mil pesos; estudiantes 12 mil pesos. Parques Nacionales El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco: entrada general 25 mil pesos; tarifa nacional 12 mil pesos; residentes provinciales 8 mil pesos; estudiantes 10 mil pesos.

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La nueva disposición también establece una bonificación del 50% para el segundo día de visita a parques nacionales, siempre que se utilice dentro de las 72 horas posteriores al primer ingreso. Sin embargo, esta promoción no aplica de la misma manera en el caso del Parque Nacional Tierra del Fuego, donde el descuento para el segundo día estará disponible únicamente para los tickets adquiridos a través de la venta web.

Además, el esquema contempla promociones para pases de 3 y 7 días, así como también la posibilidad de acceder a un pasaporte anual, que tiene un costo de 300 mil pesos, pensado para quienes planean recorrer distintos parques o realizar visitas frecuentes.

Por otro lado, la disposición fija los requisitos para acceder a la tarifa estudiantil. Los estudiantes argentinos deberán acreditar su condición de alumno regular mediante la presentación de la libreta estudiantil o una constancia de alumno regular emitida por una institución pública o privada.

En tanto pueden ingresar gratis a los parques nacionales de Argentina:

Jubilados y pensionados.

Menores de 6 años (inclusive).

Visita Educativa.

Personas con Discapacidad con CUD vigente.

Residentes locales.

Visitas protocolares.

Agentes de la Administración de Parques Nacionales.

Guías y coordinadores.

Veteranos de Guerra de Malvinas con DNI o Certificado Único de Veteranos de Guerra de Malvinas.

Las entradas para visitar los parques nacionales pueden adquirirse tanto en las boleterías de cada predio como de forma online, a través del sitio web de www.argentina.gob.ar.

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Resolución 157/2026:

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