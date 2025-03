El descargo del hincha al que Patricia Bullrich denunció como barrabrava sin pruebas: "Estaba..."

Gastón, el hombre expuesto públicamente por la ministra, habló en Argenzuela (C5N) y desmintió las acusaciones: "Yo soy hincha de Chicago, no barrabrava. Soy un hincha más que va a la cancha, cuelga su bandera y nada más. Desde los 14 años voy a la cancha. El jueves estaba trabajando como todos los días y me empiezan a llegar mensajes de que me habían escrachado. Si ven bien las fotos, no soy ese", explicó.