El enigmático mensaje de Ramiro Marra tras ser expulsado de La Libertad Avanza

"VIVA LA LEALTAD. VIVA LA LIBERTAD CARAJO. Mañana hablamos", escribió el dirigente libertario.

Por qué La Libertad Avanza echó a Ramiro Marra

El partido difundió un sorpresivo mensaje en sus redes sociales para anunciar la salida "a nivel nacional" del legislador, uno de los máximos referentes libertarios.

El detonante, según el comunicado, fue que Marra votara a favor del "inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires".

El espacio libertario comunicó que el legislador "ya no forma parte" de ese partido "a nivel nacional ni en ningún distrito", debido a que "no siguió los lineamientos".

En marzo de 2024, Marra había sido desplazado como jefe del bloque libertario en la Legislatura porteña y su lugar fue ocupado por María del Pilar Ramírez con el guiño de Karina Milei, la hermana del Presidente.

Los motivos del alejamiento del broker nunca habían sido claros. Sin embargo, un mes más tarde recuperó su lugar. De todos modos, fue justamente Ramírez quien anticipó, en una entrevista con LN+ la nueva salida de Marra.

"LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei. Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean", indicaron desde LLA.