El escándalo de coimas en Andis ya sacude a Javier Milei y se dispara su imagen negativa
Con su propia hermana involucrada, el presidente no logra blindar su imagen del escándalo de corrupción que promete escalar en las próximas semanas.
Desorientado todavía a pesar de que ya pasaron varios días y a medida que el escándalo crece, el gobierno de Javier Milei sigue sin poder recuperarse del golpe que le asestaron los lapidarios audios del ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en los que desnuda una nueva trama de corrupción en la gestión libertaria y que esta vez sacude de lleno a Karina Milei y a su segundo, Eduardo "Lule" Menem.
Y es precisamente esta falta de reacción la que está empezando a afectar directamente al líder libertario. Así se desprende del último informe realizado por al Consultora Ad Hoc que revela que la imagen negativa del Presidente se disparó a la luz del escándalo de coimas en la Andis.
De acuerdo con ese informe la menciones negativas hacia el mandatario libertario aumentaron 7 puntos respecto del promedio mensual y el jueves alcanzó el pico de 59% de comentarios negativos. Se trata del nivel de negatividad digital más alta que presenta Milei desde su desembarco en la Casa Rosada hace poco más de un año y medio.
Además, las repercusiones del caso que involucra al ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, “crecen día a día y muestran una tendencia al alza”, detalla la consultora.
El mismo estudio sostiene que el caso Spagnuolo generó “243 mil menciones en las últimas 72 hs” e “impacta en la imagen digital del Presidente”. De acuerdo al informe, este jueves fue el “pico de menciones” al término “Milei” en lo que va del mes agosto.
“La negatividad en la imagen digital sobre el presidente fue 7 puntos superior el día 21 de agosto al promedio mensual de este mes”, precisa el análisis difundido este viernes y menciona que “‘Karina’ y ‘Spagnuolo’ fueron los dos términos más relacionados a ‘Milei’ ayer y están en el top 5 semanal”.
El estudio de Ad Hoc también indica que, en 72 hs, el caso Spagnuolo generó “un volumen superior a las repercusiones del discurso en Davos de este año”.
