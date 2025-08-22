El escándalo de coimas en Andis ya sacude a Javier Milei y se dispara su imagen negativa

milei karina.jpg Javier y Karina Milei.

“La negatividad en la imagen digital sobre el presidente fue 7 puntos superior el día 21 de agosto al promedio mensual de este mes”, precisa el análisis difundido este viernes y menciona que “‘Karina’ y ‘Spagnuolo’ fueron los dos términos más relacionados a ‘Milei’ ayer y están en el top 5 semanal”.

El estudio de Ad Hoc también indica que, en 72 hs, el caso Spagnuolo generó “un volumen superior a las repercusiones del discurso en Davos de este año”.