Hermetismo en el Gobierno: solo Guillermo Francos habló de los escandalosos audios de Spagnuolo

Por estas horas, la secretaria general de Presidencia estaba reunida con su abogado y con Eduardo "Lule" Menem, dos de los sindicados por Spagnuolo como destinatarios de millonarias coimas; poco antes, Karina se había reunido con otro Menem, Martín, para abordar el mismo asunto.

Solo Guillermo Francos se refirió al espinoso tema, declarando no tener "absolutamente ninguna constancia" de la existencia de un "sistema irregular de retornos", y hasta restándole importancia a las grabaciones conocidas en los últimos días.

"No sé si la grabación está editada, cortada", dijo Francos, señalando que es un tema que "tiene que dilucidar el fiscal" para "acreditar o desacreditar" los hechos de corrupción denunciados por el exfuncionario hallado en las últimas horas.