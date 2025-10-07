El Financial Times advirtió que "el fracaso de Javier Milei ha inquietado a los inversores"

"El fracaso de Milei en acumular reservas ha inquietado a los inversores en las últimas semanas e impulsado una liquidación de activos argentinos. La agitación del mercado comenzó el mes pasado, cuando una mala derrota en las elecciones locales generó dudas sobre el apoyo a las reformas de Milei, lo que provocó la caída en picado de los precios de los bonos y del peso", se lee en uno de los pasajes del artículo.

La advertencia del Financial Times sobre la necesidad de la Argentina de acumular reservas está en línea con la opinión vertida días atrás por actuales y exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), que de hecho fueron el origen del pedido de salvataje al gobierno de Estados Unidos por parte de Javier Milei y su equipo, con su "chanchito de yeso" Luis Caputo a la cabeza.

scott bessent luis caputo Luis Caputo junto a Scott Bessent en Washington, Estados Unidos.

Según la autora de la nota del FT, los argentinos entraron en una zona de desconfianza hacia el gobierno de cara a las elecciones, lo que llevó a individuos y empresas a buscar cobertura contra el riesgo político mientras Javier Milei le echaba la culpa a la oposición por la inestabilidad cambiaria.

La serie de medidas del Banco Central, que reimplantó los controles y restricciones cambiarias, no hizo más que profundizar el cambio de actitud de los ahorristas.

En esa línea, la reintroducción de restricciones a la compra de divisas tiene efectos secundarios: al reducir la oferta de dólares oficiales, el mercado paralelo se fortaleció y el peso paralelo se debilitó, lo que amplió la brecha con la tasa de cambio oficial.

Los últimos 30 días fueron claves para el espacio libertario porque a las investigaciones sobre el rol de Javier Milei en la estafa con la criptomoneda $Libra y el supuesto cobro de coimas por parte de su hermana y funcionaria, Karina Milei, para la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad se le sumaron los planteos por los vetos presidenciales a leyes que rescatarían a sectores vulnerables y a la Educación y Salud públicas.

Como frutilla del postre -por ahora- está el escándalo de José Luis Espert, quien renunció a la carrera para renovar su banca en Diputados porque salió a la luz su conexión con un empresario acusado de lavado de activos del narcotráfico.

Casi es de esperar que lo que más subió este último mes fue el riesgo país. Bueno, y el costo de vida.