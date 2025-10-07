El nuevo mensaje de Lali Espósito tras el show de Javier Milei: "Esto es exacto..."
Confesa opositora al Gobierno libertario, la artista volvió a demostrar no temerle al desproporcionado ataque presidencial y volvió a burlarse del mandatario.
Lali Espósito se encuentra brillando en España, por estos días, pero no se pierde ningún detalle de lo que ocurre en la Argentina. Al advertir que el presidente Javier Milei realizó un impensado show en el Movistar Arena de Villa Crespo, la intérprete de "Payaso" ratificó lo que piensan sus seguidores en medio de un concierto para el público español: que el primer mandatario quiere parecerse a ella.
De hecho, al momento de entonar "Fanático" -canción dedicada al jefe de Estado libertario- la cantante indicó: "Esto es exacto", cuando iba a cantar la parte que dice "y su mayor fantasía es, un día, ser yo". Entre risas, Lali continuó cantando y dedicándole más que nunca este tema al presidente que, en medio de una crisis absoluta de credibilidad y en plena caída de la economía, lanza un concierto como si fuera un artista.
De esta manera, la ex Casi Ángeles le volvió a dejar un contundente mensaje a Milei sobre su cuestionable actividad mientras debería estar gobernando el país.
La burla de Lali también trepó a las redes sociales
Horas después del show que el presidente Javier Milei realizó en el Movistar Arena, la cantante Lali Espósito volvió a encender las redes sociales con una sugestiva historia de Instagram que fue rápidamente interpretada como una indirecta dirigida al mandatario, con quien mantiene una conocida tensión pública.
La artista, quien se encuentra en Madrid con su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, compartió un video caminando por las calles de la capital española, pero sin olvidarse que lo que pasó anoche en Argentina fue un completo chiste. Esto es porque en la historia, Lali lucía una remera de su tour que lleva impresa la imagen de un payaso.
Como fondo musical del video, Lali eligió su canción "Payaso", enfocándose en una parte cuya letra resultó particularmente provocadora en el contexto actual y a la disputa que tiene con Milei desde el comienzo de su mandato. La parte seleccionada fue: “El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver”.
La coincidencia del timing y la elección de la canción no pasaron desapercibidas. De inmediato, los usuarios de redes sociales interpretaron la historia como una clara alusión a Milei, quien la ha criticado públicamente en diversas ocasiones. La publicación se suma a una serie de intercambios indirectos entre la artista y el presidente quien más que gobernar sigue avivando la guerra con artistas Nacionales.
