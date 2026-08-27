La morosidad en la Argentina sigue en alza y ya duplica el promedio de la región

En paralelo, el reporte remarcó que la Argentina presenta el ratio de crédito sobre el PBI más bajo de la región, situándose en un escaso 14,3% frente a un promedio latinoamericano del 47,3%. De esta manera, el crédito en el país es casi tres veces menor que en la región a pesar de tener el índice de deuda más elevado.

Javier Milei junto a Luis Caputo.

A nivel regional, la tendencia de la morosidad es alcista en general, ya que la cartera vencida en América Latina creció un 10% respecto a diciembre de 2025 y cerró en marzo de 2026 rozando los 104.621 millones de dólares.

La contracara de la cada vez más delicada situación argentina la constituyen Uruguay, con una morosidad de apenas el 1,7%; El Salvador (1,4%) y República Dominicana (1,1%). En tanto, completan el podio de mayor irregularidad regional junto a la Argentina Brasil (4,3%), donde Luiz Inácio Lula da Silva presentó un plan de desendeudamiento familiar y Colombia (3,7%).

Este escenario de alta morosidad convive además con niveles de cobertura inusualmente bajos para amortiguar posibles pérdidas. Según el reporte de Felaban, Argentina es uno de los pocos países en la región, junto con Panamá, cuyos bancos tienen un indicador de cobertura inferior al 100%, ubicándose en un 84%, muy lejos de países como República Dominicana (316%), Uruguay (226%) o Ecuador (210%).

De los préstamos en situación irregular en el país, que totalizan 14 billones de pesos, el sistema bancario tradicional concentra casi las dos terceras partes, mientras que el tercio restante corresponde a las fintech y otros proveedores no bancarios, como cooperativas o tarjetas de cadenas de supermercados y electrodomésticos.

Si bien esta reactivación del financiamiento registrado en los últimos dos años ayudó a consolidar la recuperación económica de la actividad general, trajo aparejado un aumento de la irregularidad en los pagos que hoy divide las opiniones en el plano político y económico.

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