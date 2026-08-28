Karina Milei y Diego Santilli visitaron un nuevo polo comercial de CABA junto a Pilar Ramírez

¿Cómo es Vía Viva, el proyecto bajo el Viaducto Mitre?

Vía Viva se extiende durante aproximadamente cuatro kilómetros debajo del Viaducto Mitre, sobre terrenos ferroviarios que quedaron disponibles luego de la elevación de las vías. La iniciativa apunta a darle un nuevo uso a sectores que anteriormente permanecían subutilizados y convertirlos en espacios destinados al comercio, la gastronomía, el entretenimiento y los servicios.

El desarrollo está dividido en tres sectores principales: Barrio Chino, Libertador e Hipódromo. Cada uno cuenta con una identidad y una propuesta propia, aunque todos forman parte de un mismo proyecto destinado a integrar estos espacios al entorno urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

En total, Vía Viva contempla aproximadamente 45.000 metros cuadrados de superficie comercial y unas seis hectáreas de espacio público. La inversión estimada para todo el desarrollo ronda actualmente los 45 millones de dólares. De ese monto, cerca de 25 millones de dólares corresponden específicamente a la segunda etapa ubicada sobre el eje Libertador, que fue uno de los principales puntos observados durante la visita de los funcionarios.

La iniciativa pretende generar un nuevo polo de actividad en terrenos que históricamente tuvieron un uso limitado y que, a partir de la intervención, pasan a formar parte de la dinámica cotidiana de la Ciudad. El objetivo central es transformar estos sectores bajo el viaducto en lugares de circulación y encuentro, al mismo tiempo que se impulsa la actividad económica y la creación de puestos de trabajo.