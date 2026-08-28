Karina Milei y Diego Santilli visitaron un nuevo polo comercial de CABA junto a Pilar Ramírez
La secretaria General de la Presidencia, el jefe de Gabinete y la legisladora porteña recorrieron Vía Viva, el proyecto desarrollado bajo el Viaducto Mitre que suma propuestas comerciales, gastronómicas y nuevos espacios urbanos.
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, realizaron este viernes una recorrida por Vía Viva, el desarrollo comercial y urbano ubicado debajo del Viaducto Mitre, en el barrio porteño de Belgrano.
La visita tuvo como eje principal la segunda etapa del proyecto, que se encuentra emplazada sobre el corredor de Libertador y que retoma su desarrollo con una propuesta enfocada especialmente en el segmento automotor premium. El nuevo espacio también incorporará diferentes alternativas gastronómicas y servicios destinados tanto a vecinos como a quienes visiten la zona.
Uno de los puntos destacados de esta nueva etapa será la infraestructura destinada a la movilidad eléctrica. De acuerdo con las características del proyecto, el sector contará con más de 50 cargadores para vehículos eléctricos, además de un estacionamiento subterráneo con capacidad aproximada para 180 automóviles.
Durante la recorrida, los funcionarios conocieron detalles vinculados con las técnicas sustentables aplicadas en las obras y las características de la infraestructura desarrollada. También se puso el foco en el impacto económico de la iniciativa y en los puestos de trabajo generados a partir de la puesta en marcha de los distintos espacios.
Milei, Santilli y Ramírez también visitaron el bazar NaNa Worlds y el nuevo centro de información al turista, una propuesta de gestión privada que forma parte del crecimiento de este corredor urbano y comercial.
¿Cómo es Vía Viva, el proyecto bajo el Viaducto Mitre?
Vía Viva se extiende durante aproximadamente cuatro kilómetros debajo del Viaducto Mitre, sobre terrenos ferroviarios que quedaron disponibles luego de la elevación de las vías. La iniciativa apunta a darle un nuevo uso a sectores que anteriormente permanecían subutilizados y convertirlos en espacios destinados al comercio, la gastronomía, el entretenimiento y los servicios.
El desarrollo está dividido en tres sectores principales: Barrio Chino, Libertador e Hipódromo. Cada uno cuenta con una identidad y una propuesta propia, aunque todos forman parte de un mismo proyecto destinado a integrar estos espacios al entorno urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
En total, Vía Viva contempla aproximadamente 45.000 metros cuadrados de superficie comercial y unas seis hectáreas de espacio público. La inversión estimada para todo el desarrollo ronda actualmente los 45 millones de dólares. De ese monto, cerca de 25 millones de dólares corresponden específicamente a la segunda etapa ubicada sobre el eje Libertador, que fue uno de los principales puntos observados durante la visita de los funcionarios.
La iniciativa pretende generar un nuevo polo de actividad en terrenos que históricamente tuvieron un uso limitado y que, a partir de la intervención, pasan a formar parte de la dinámica cotidiana de la Ciudad. El objetivo central es transformar estos sectores bajo el viaducto en lugares de circulación y encuentro, al mismo tiempo que se impulsa la actividad económica y la creación de puestos de trabajo.
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