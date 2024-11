El fuerte cruce de Fernando Cerimedo con Ernesto Tenembaum: insultos y descalificaciones

La conversación, sin embargo, subió progresivamente de tono con el periodista intentando hacer preguntas y el entrevistado, cerebro digital del gobierno de Milei, acusando a su interlocutor de tergiversarlo. Hasta que ambos dejaron de escucharse y empezaron a insultarse.

Video: así fue el fuerte cruce de Fernando Cerimedo con Ernesto Tenembaum

tenenbaum

Un tenso y desagradable cruce protagonizaron Ernesto Tenembaum y el propagandista libertario Fernando Cerimedo, en el que ambos terminaron a los gritos y descalificaciones.

Cerimedo reaccionó: "Yo nunca pedí una intervención militar, yo nunca pedí que corten rutas", se defendió. "Decime una fake news mía, decime una fake news mía", empezó a repetir en forma casi mecánica.

Tenembaum, ya con la paciencia agotada, le dijo: "Vos sos un golpista, te acusa la Justicia de formar parte de una conspiración para hacer un golpe de Estado. Andá a explicarlo en la Justicia.

Cerimedo retrucó: "Vos explicá en la Justicia la mentira que estás diciendo de mí. Después no te quejes porque yo no soy 'el rey de las fakes'. No me podés probar ninguna de las fake news a mí".

El consultor externo del mandatario y ex jefe de su campaña presidencial digital fue acusado por un juez de la Corte Suprema brasileña de integrar una "organización criminal", con "núcleos de actuación y milicias digitales" en el intento de golpe de Estado que encabezó el ex presidente Jair Bolsonaro tras las elecciones de octubre de 2022, donde perdió por escasa diferencia con Lula da Silva.

En un escrito de 135 páginas, que se difundió a mediados de febrero, el juez Alexandre de Moraes acusó a más de 30 personas, incluyendo a Bolsonaro, de planificar y ejecutar un golpe de Estado, para lo cual organizó seis grupos de trabajo.