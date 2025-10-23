El gesto risueño de Guillermo Francos al ser consultado por su continuidad en el Gobierno
En Rosario, en el cierre de campaña de Javier Milei, el jefe de Gabinete fue consultado por el periodista de C5N sobre si sigue o no en el cargo.
El Gabinete de Javier Milei atraviesa una sangría entre renuncias y los funcionarios que son candidatos en las elecciones legislativas, y una de las dudas estaba puesta en la continuidad del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien respondió justamente la consulta sobre si sigue o no, pero sin ser del todo contundente.
Este jueves, fuentes oficiales confirmaron a Ámbito el desplazamiento del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que será oficializado la próxima semana. Se estima que sea su sucesor natural es Sebastián Amerio, hombre de confianza de Santiago Caputo.
Además, ahora sí de forma oficial, se confirmó a Pablo Quirno, el economista que reemplazará a Gerardo Werthein en Cancillería. El hasta ahora secretario de Finanzas fue designado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Y las elecciones legislativas también darán lugar a más cambios en el Gabinete, ya que los actuales ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, son candidatos para ingresar al Congreso.
En este marco, fue durante el acto de cierre de campaña de Milei en Rosario cuando el cronista de C5N, Lautaro Maislin, le preguntó a Francos si seguirá en el Gobierno a partir del lunes, post elecciones. Mientras se subía a la camioneta, el funcionario respondió afirmativamente entre risas, y se retiró.
Según dijo el propio mandatario, el presidente Milei avanza con los en el Gabinete de cara a un relanzamiento del Gobierno que planea para el día después de las elecciones legislativas del próximo domingo que le anticipan un escenario más que adverso.
Y Justamente, uno de los movimientos que se rumoreaban era justamente en la Jefatura de Gabinetes, y una de las versiones apuntaba a que, si Francos dejaba el cargo, el por ahora vocero pero también legislador porteño electo, Manuel Adorni, lo reemplazaría. Ahora volvió esta versión dado que sería una manera salomónica que tendría Milei para resolver la interna.
