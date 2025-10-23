El gesto risueño de Guillermo Francos al ser consultado por su continuidad en el Gobierno

francos maislin

Según dijo el propio mandatario, el presidente Milei avanza con los en el Gabinete de cara a un relanzamiento del Gobierno que planea para el día después de las elecciones legislativas del próximo domingo que le anticipan un escenario más que adverso.

Y Justamente, uno de los movimientos que se rumoreaban era justamente en la Jefatura de Gabinetes, y una de las versiones apuntaba a que, si Francos dejaba el cargo, el por ahora vocero pero también legislador porteño electo, Manuel Adorni, lo reemplazaría. Ahora volvió esta versión dado que sería una manera salomónica que tendría Milei para resolver la interna.