Mariano Cúneo Libarona dejará de ser ministro de Justicia tras las elecciones del domingo

Más salidas del Gobierno

La salida de Cúneo Libarona - de la que resta solo la oficialización - es parte del plan de cambios en el Gabinete que ya había sido adelantado desde Casa Rosada. Algunos serán obligados debido a la estrategia de instalar figuras fuertes en el Congreso de la Nación - como el mencionado caso de Bullrich o el del Ministro de Defensa Luis Petri -, mientras que otros serán producto de la propia interna del Gobierno.

Para el caso de Petri, se escuchó el nombre del jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti con contactos en las fuerzas de los Estados Unidos.

bullrich petri

La partida de Cúneo Libarona es la segunda esta semana, tras la salida del Canciller Gerardo Werthein. Ambas salidas generaron molestias y críticas en Balcarce 78, desde donde apuntan al mal timing de los anuncios, realizados en la recta final de cara a los comicios del próximo domingo.

Otra de los posibles movimientos poselectorales es el de la Jefatura de Gabinetes. Una de las versiones apuntaba a que, si Guillermo Francos dejaba el cargo, Manuel Adorni lo reemplazaría. Ahora volvió esta versión dado que sería una manera salomónica que tendría Milei para resolver la interna.

adorni

Sin embargo, Santiago Caputo no demuestra interés en ser jefe de gabinete. En más de una oportunidad Milei le ofreció esta posición y la propuesta fue rechazada.