El Gobierno abrió el paraguas por el dato de la pobreza: "Consecuencias del populismo"

El funcionario atribuyo así los próximos datos a la gestión anterior encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, sostuvo que “el Gobierno actual heredó una situación desastrosa, la peor herencia que recibió un gobierno en democracia, probablemente sea de las peores herencias recibidas en la historia argentina”.

“Hoy los supermercados no remarcan los precios todas las semanas y los intermediarios no se quedan con la plata de quienes reciben planes sociales y los necesitan, y el Gobierno no niega la realidad, sino que la enfrenta y la trabaja todos los días para cambiarla”, destacó el vocero presidencial durante su discurso.

Adorni recordó que en diciembre de 2023 la inflación era del 25,5% mensual y la inflación mayorista del 54% lo que “marcaba que estábamos inmersos o entrando a una hiperinflación”. Acto seguido, cargó contra el exministro de Economía y por entonces candidato presidencial, Sergio Massa, y lo que describió como “su plan platita” por el que “solo en período electoral emitió 13 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) en billetes que, lo único que hicieron, fue determinar un despilfarro que culminó en una inflación del 211% en 2023”.

“Este no es un dato menor porque marca que nos han empobrecido a todos, de forma sistemática, porque solo en el gobierno anterior la inflación acumulada fue del mil por ciento, nada hicieron para corregirlo, y ni hablar si cuento la inflación de los periodos anteriores”, criticó Adorni.

El vocero destacó que "hay que entender que la inflación es empobrecimiento, es más pobreza para todos y para los más pobres. La mejor manera de luchar contra la pobreza es primero luchar contra la inflación".

Luego, recordó los procesos de hiperinflación que se vivieron en el país a fines de la década de los 80’s, advirtió que “si no se evitaba la hiperinflación, la pobreza se hubiese llevado del 40% a cerca del 95%. Hubiésemos entrado en un mar de pobreza absoluta. Nos dejaron al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres”.

Respecto a la recuperación económica, tomando lo sucedido décadas atrás, Adorni recordó que el gobierno de Carlos Menem “recién la pudo recomponer seis años después, donde la pobreza llegó al 22% en el año 1995. Además, desde que asumió tardó un año y medio en poder mostrar un mes con un solo dígito de inflación. Un edificio se destruye en un segundo y reconstruirlo tarda mucho más tiempo, y eso es lo que ha ocurrido en la Argentina. La han despedazado, implosionado y reconstruirla lleva tiempo”.

Adorni recordó que “para evitar la hiperinflación se llevó adelante un plan para pulverizarla y se logró bajar del 25% de diciembre al 4% actual, si queremos hacer números redondos. Exactamente lo contrario de lo que se hizo en las últimas décadas. Además, se hizo sin chamanismo económico, sin controles de precios ni ley de góndolas, abrazando la ortodoxia que llevó a los países más prósperos del mundo a alcanzar el desarrollo. Esto se acompañó por un apoyo directo a los sectores más vulnerables. Se aumentó la AUH un 308%, la Tarjeta Alimentar un 138% y ahora cubre el 86% de la canasta básica, antes de que asumiéramos solo cubría el 40%”.