Es oficial: el Gobierno reemplazó al titular de la SIDE
Al igual que su predecesor, el nuevo titular de la SIDE responde al asesor presidencial sin cargo oficial, Santiago Caputo.
El gobierno de Javier Milei confirmó la salida de Sergio Neiffert de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la designación de Cristian Auguadra en su reemplazo. La medida, que había sido adelantada el martes por la tarde por medio de un comunicado de la Vocería Presidencial, quedó firme este miércoles por medio del Decreto 852/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
De acuerdo con el gobierno libertario la salida Neiffert se da luego de que se hayan alcanzado los objetivos planteados en esta primera etapa de la reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
Al igual Neiffert, Auguadra responde al asesor presidencial sin cargo oficial y jefe del muy bien rentado ejército de trolls libertarios en las redes sociales, Santiago Caputo.
Tras una jornada de fuertes rumores sobre la salida de Neiffert, la confirmación llegó mediante un comunicado emitido por la Vocería Presidencial, donde se destacó que el proceso que encabezó en la SIDE tuvo como eje ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, así como optimizar recursos y actualizar los estándares operativos del organismo.
El anunció se realizó tras la validación recibida por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación marcó el fin de esta primera fase, que sentó las bases para un funcionamiento más eficiente y profesional.
El nuevo titular de la SIDE
Auguadra comenzó a trabajar para la administración pública en julio de 2024. Su contratación coincidió con el anuncio por parte del Gobierno de Milei de iniciar un plan de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
Además del restablecimiento de la SIDE como organismo, las autoridades habían incluido la creación de cuatro oficinas especializadas. Entre ellas, el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y, por último, la División de Asuntos Internos (DAI).
En el caso de la DAI, el organismo en el que Auguadra se desempeñaba hasta hoy como Inspector General, fue creado con la intención de supervisar y auditar el manejo de los recursos en el resto de las agencias pares. Por esto, el rol de Auguadra habría sido crucial durante en el último año, debido a que habría impulsado una serie de auditorias internas.
Su trayectoria profesional fue la principal razón detrás de su designación como inspector general de la DAI.
Contador público recibido en la Universidad de Morón, dentro de la expertise del ahora titular de la SIDE, señaló tener experiencia en asesoría fiscal, consultoría legal y gestión de proyectos.
Decreto 852/2025:
