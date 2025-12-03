Es oficial: el Gobierno reemplazó al titular de la SIDE

El nuevo titular de la SIDE

Auguadra comenzó a trabajar para la administración pública en julio de 2024. Su contratación coincidió con el anuncio por parte del Gobierno de Milei de iniciar un plan de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

Además del restablecimiento de la SIDE como organismo, las autoridades habían incluido la creación de cuatro oficinas especializadas. Entre ellas, el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y, por último, la División de Asuntos Internos (DAI).

Cristian Auguadra Cristian Auguadra, titular de la SIDE

En el caso de la DAI, el organismo en el que Auguadra se desempeñaba hasta hoy como Inspector General, fue creado con la intención de supervisar y auditar el manejo de los recursos en el resto de las agencias pares. Por esto, el rol de Auguadra habría sido crucial durante en el último año, debido a que habría impulsado una serie de auditorias internas.

Su trayectoria profesional fue la principal razón detrás de su designación como inspector general de la DAI.

Contador público recibido en la Universidad de Morón, dentro de la expertise del ahora titular de la SIDE, señaló tener experiencia en asesoría fiscal, consultoría legal y gestión de proyectos.

Decreto 852/2025:

aviso_335462