Javier Milei viaja a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz
El Presidente partirá rumbo a Noruega para respaldar a la líder opositora de Nicolás Maduro. Qué otros mandatarios participarán.
El presidente Javier Milei viajará a Oslo, Noruega, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la líder opositora de Nicolás Maduro.
Milei partirá este lunes por la noche en un vuelo especial hacia la capital noruega acompañado únicamente por su hermana y secretaria general de la Presidencial, Karina Milei, según confirmaron fuentes del Gobierno.
Se estima que el Presidente arribe a Oslo el martes, mientras que el evento se realizará el miércoles.
La participación de Milei en el acto de entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado fue informada el domingo por Elisa Trotta, dirigente opositora venezolana residente en Argentina, a través de un posteo en la red social X. La información fue ratificada horas más tarde por el Gobierno.
“¡Gracias, Argentina, por estar del lado de la libertad! Nuestro profundo agradecimiento al presidente Milei por confirmar su presencia en la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina. Este gesto refleja el compromiso de Argentina con la democracia, la justicia y la defensa de los derechos humanos", tuitearon desde el Comando ConVzla.
Premio Nobel de la Paz: quiénes participarán
Además, de Milei, otros mandatarios viajarán a Oslo para mostrar su apoyo a Corina Machado. Entre ellos se encuentran los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; y el líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato a presidente en las últimas elecciones de Venezuela, cuyos resultados fueron adjudicados por la justicia electoral a Maduro.
También asistirán al evento otros referentes de la lucha de los derechos humanos y opositores al actual mandatario venezolano, como la abogada Adriana Flores Márquez, directora de la agrupación Comando Venezuela en la Argentina y ex jefa de campaña de Corina Machado.
Gabriel Volpi, encargado de negocios de Argentina en Venezuela, también estará presente.
Otras personalidades de relevancia que se encontrarán entre el público serán María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y la diputada de España Cayetana Álvarez de Toledo.
