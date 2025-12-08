Javier Milei viaja a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ConVzlaComando/status/1997127577564037522&partner=&hide_thread=false ¡Gracias, Argentina, por acompañar la libertad!



Nuestro profundo agradecimiento al presidente Javier Milei (@JMilei) por confirmar su asistencia a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, acompañando a la líder de Venezuela @MariaCorinaYA.



Su presencia en Noruega… pic.twitter.com/nIdDMdZK2u — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 6, 2025

Premio Nobel de la Paz: quiénes participarán

Además, de Milei, otros mandatarios viajarán a Oslo para mostrar su apoyo a Corina Machado. Entre ellos se encuentran los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; y el líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato a presidente en las últimas elecciones de Venezuela, cuyos resultados fueron adjudicados por la justicia electoral a Maduro.

También asistirán al evento otros referentes de la lucha de los derechos humanos y opositores al actual mandatario venezolano, como la abogada Adriana Flores Márquez, directora de la agrupación Comando Venezuela en la Argentina y ex jefa de campaña de Corina Machado.

Gabriel Volpi, encargado de negocios de Argentina en Venezuela, también estará presente.

Otras personalidades de relevancia que se encontrarán entre el público serán María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y la diputada de España Cayetana Álvarez de Toledo.