Renuncias, desplazamientos y escándalos: Javier Milei acumula más de 50 bajas en su gabinete

Cambios en áreas económicas y de control

Otra renuncia de peso fue la de Marco Lavagna al frente del INDEC, en la antesala del debut del nuevo índice de precios al consumidor (IPC). Su salida se produjo en medio de tensiones internas y debates por el momento político elegido para implementar la nueva medición.

También dejó su cargo Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), a menos de un año de haber asumido. Desde el Ministerio de Justicia atribuyeron su salida a “razones personales”, y fue reemplazado por Ernesto Gaspari.

En tanto, Carlos Casares renunció al ENARGAS, tras quedar marginado del nuevo Ente Regulador del Gas y la Electricidad. En su carta de despedida afirmó que su continuidad había sido considerada “prescindible” por la actual gestión.

Reordenamientos políticos y salidas en el Gabinete

El reacomodamiento más significativo se dio en la Jefatura de Gabinete. Guillermo Francos presentó su renuncia y fue reemplazado por el vocero presidencial Manuel Adorni, poco después, también dejó el Gobierno Lisandro Catalán, ministro del Interior y hombre de máxima confianza de Francos.

También dejó su cargo la excanciller Diana Mondino, una de las figuras de mayor exposición internacional del primer tramo de la gestión libertaria. Su salida se produjo tras una serie de tensiones diplomáticas y cuestionamientos internos por el rumbo de la política exterior, en un contexto de reordenamiento del Gabinete impulsado por el presidente Javier Milei luego de las elecciones legislativas. La suerte corrió su sucesor Gerardo Werthein,

A esto se suma la salida anunciada del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el desplazamiento de Nicolás Posse, primer jefe de Gabinete de la era Milei, junto con el entonces titular de la AFI, Silvestre Sívori.

Escándalos, denuncias y expulsiones

Algunas salidas estuvieron directamente vinculadas a escándalos públicos. Uno de ellos es el caso de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), desplazado tras la difusión de audios que lo comprometen en el cobro de presuntas coimas. También fue removido Miguel Blanco de la SIGEN, sin que se informaran oficialmente los motivos.

En el Consejo de Asesores presidencial, el empresario Teddy Karagozian fue apartado tras cuestionar públicamente el rumbo económico del Gobierno. Lo mismo ocurrió con otros funcionarios y asesores que expresaron diferencias con la conducción económica.

Capital Humano y el foco de la inestabilidad

Este fue una de las carteras más golpeada por las renuncias. A la salida del secretario de Trabajo Omar Yasín, se sumaron las de Mariana Hortal Sueldo, Maximiliano Keczeli y otros funcionarios de segunda línea.

También generó fuerte polémica la renuncia de Geraldine Calvella, designada en el RENAPER con 23 años y un salario millonario, tras el rechazo social que provocó su nombramiento.

Una lista que no deja de crecer

Desde diciembre de 2023, más de medio centenar de funcionarios dejaron sus cargos en el Ejecutivo nacional, entre ministros, secretarios, subsecretarios, titulares de organismos descentralizados y empresas públicas. El goteo constante de salidas se consolidó como una de las marcas distintivas de la gestión Milei, en un contexto de ajustes, internas políticas y creciente conflictividad institucional.