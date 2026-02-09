Renuncias, desplazamientos y escándalos: Javier Milei acumula más de 50 bajas en su gabinete
En más de dos años de gestión, ministros, secretarios y titulares de organismos dejaron sus cargos en medio de denuncias por corrupción e internas políticas.
En poco más de dos años de gestión, el gobierno de Javier Milei acumula una extensa lista de renuncias, desplazamientos y reconfiguraciones en áreas clave del Estado. Desde ministerios y organismos de control hasta empresas públicas estratégicas, la rotación de funcionarios se volvió una constante del esquema libertario.
En las últimas horas se formalizó la salida de Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina, quien dejó el cargo en medio de denuncias por presuntos sobreprecios y maniobras irregulares en la administración de la empresa estatal. El ahora exfuncionario había sido previamente jefe de asesores del Presidente y quedó bajo la lupa por operaciones financieras que generaron sospechas.
En el caso de Nucleoeléctrica, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció la compra de un software administrativo por alrededor de 7 millones de dólares, un monto que estaría muy por encima del valor de mercado. A esto se sumaron acusaciones sobre el presunto uso de fondos de la empresa para cubrir deudas personales, que Reidel negó.
En el mismo universo de empresas estatales, Gerardo Boschín (SOFSE) y Leonardo Compelatore (ADIF) dejaron sus cargos al frente de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, respectivamente, en el marco de una reestructuración del área de Transporte tras la salida del secretario Luis Pierrini.
Cambios en áreas económicas y de control
Otra renuncia de peso fue la de Marco Lavagna al frente del INDEC, en la antesala del debut del nuevo índice de precios al consumidor (IPC). Su salida se produjo en medio de tensiones internas y debates por el momento político elegido para implementar la nueva medición.
También dejó su cargo Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), a menos de un año de haber asumido. Desde el Ministerio de Justicia atribuyeron su salida a “razones personales”, y fue reemplazado por Ernesto Gaspari.
En tanto, Carlos Casares renunció al ENARGAS, tras quedar marginado del nuevo Ente Regulador del Gas y la Electricidad. En su carta de despedida afirmó que su continuidad había sido considerada “prescindible” por la actual gestión.
Reordenamientos políticos y salidas en el Gabinete
El reacomodamiento más significativo se dio en la Jefatura de Gabinete. Guillermo Francos presentó su renuncia y fue reemplazado por el vocero presidencial Manuel Adorni, poco después, también dejó el Gobierno Lisandro Catalán, ministro del Interior y hombre de máxima confianza de Francos.
También dejó su cargo la excanciller Diana Mondino, una de las figuras de mayor exposición internacional del primer tramo de la gestión libertaria. Su salida se produjo tras una serie de tensiones diplomáticas y cuestionamientos internos por el rumbo de la política exterior, en un contexto de reordenamiento del Gabinete impulsado por el presidente Javier Milei luego de las elecciones legislativas. La suerte corrió su sucesor Gerardo Werthein,
A esto se suma la salida anunciada del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el desplazamiento de Nicolás Posse, primer jefe de Gabinete de la era Milei, junto con el entonces titular de la AFI, Silvestre Sívori.
Escándalos, denuncias y expulsiones
Algunas salidas estuvieron directamente vinculadas a escándalos públicos. Uno de ellos es el caso de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), desplazado tras la difusión de audios que lo comprometen en el cobro de presuntas coimas. También fue removido Miguel Blanco de la SIGEN, sin que se informaran oficialmente los motivos.
En el Consejo de Asesores presidencial, el empresario Teddy Karagozian fue apartado tras cuestionar públicamente el rumbo económico del Gobierno. Lo mismo ocurrió con otros funcionarios y asesores que expresaron diferencias con la conducción económica.
Capital Humano y el foco de la inestabilidad
Este fue una de las carteras más golpeada por las renuncias. A la salida del secretario de Trabajo Omar Yasín, se sumaron las de Mariana Hortal Sueldo, Maximiliano Keczeli y otros funcionarios de segunda línea.
También generó fuerte polémica la renuncia de Geraldine Calvella, designada en el RENAPER con 23 años y un salario millonario, tras el rechazo social que provocó su nombramiento.
Una lista que no deja de crecer
Desde diciembre de 2023, más de medio centenar de funcionarios dejaron sus cargos en el Ejecutivo nacional, entre ministros, secretarios, subsecretarios, titulares de organismos descentralizados y empresas públicas. El goteo constante de salidas se consolidó como una de las marcas distintivas de la gestión Milei, en un contexto de ajustes, internas políticas y creciente conflictividad institucional.
- Horacio Pitrau, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad. Dejó su cargo el 6 de enero de 2024.
- Ricardo Spartano, subsecretario de Gestión Administrativa. Dejó su cargo el 31 de enero de 2024.
- Ricardo Schlleper, subsecretario de Deportes Interior. Dejó su cargo el 31 de enero de 2024.
- Osvaldo Giordano, director ejecutivo de ANSES. Dejó su cargo el 9 de febrero de 2024.
- Marcelo Papandrea, presidente de AYSA. Dejó su cargo el 9 de febrero de 2024.
- Flavia Royón, secretaria de Minería. Dejó su cargo el 9 de febrero de 2024.
- Pablo Rodrigué, subsecretario de Políticas Sociales. Dejó su cargo el 15 de febrero de 2024.
- Agustín Sánchez Sorondo, subsecretario Administrativo. Dejó su cargo el 15 de febrero de 2024.
- Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura. Dejó su cargo el 26 de febrero de 2024.
- Sebastián García de Luca, secretario de Articulación Federal. Dejó su cargo el 27 de febrero de 2024.
- Rodrigo Aybar, subsecretario de Economía Social. Dejó su cargo el 4 de marzo de 2024.
- Omar Yasín, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad. Dejó su cargo el 11 de marzo de 2024.
- Alejandro Guglielmi, jefe de la Casa Militar. Dejó su cargo el 15 de marzo de 2024.
- Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y Función Pública. Dejó su cargo el 18 de marzo de 2024.
- Geraldine Calvella, titular del Renaper. Dejó su cargo el 19 de marzo de 2024.
- Ricardo Martín Boccacci, subsecretario de Empleo Público. Dejó su cargo el 21 de marzo de 2024.
- Mariana Hortal Sueldo, subsecretaria de Relaciones del Trabajo. Dejó su cargo el 4 de abril de 2024.
- Pedro Vignaeau, subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable. Dejó su cargo el 5 de abril de 2024.
- Germán Di Bella, subsecretario de Agricultura. Dejó su cargo el 5 de abril de 2024.
- Sergio Falzone, subsecretario de Energía Eléctrica. Dejó su cargo el 19 de abril de 2024.
- Maximiliano Keczel, secretario de Coordinación Legal y Administrativa. Dejó su cargo el 23 de abril de 2024.
- Gustavo Panera, secretario de Gestión Administrativa. Dejó su cargo el 30 de abril de 2024.
- Pablo Piccirilu Francos, subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Dejó su cargo el 30 de abril de 2024.
- Carlos Becker Fioretti, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores. Dejó su cargo el 7 de mayo de 2024.
- Juan Manuel Troncoso, presidente del BICE. Dejó su cargo el 8 de mayo de 2024.
- Diego Guerendiain, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de Justicia. Dejó su cargo el 14 de mayo de 2024.
- Luis Palomino, subsecretario de Empleo. Dejó su cargo el 16 de mayo de 2024.
- Rosana Lodovico, directora general de Aduanas. Dejó su cargo el 16 de mayo de 2024.
- Liliana Acosta de Archimbal, subsecretaria de Relaciones del Trabajo. Dejó su cargo el 22 de mayo de 2024.
- Nicolás Posse, jefe de Gabinete de Ministros. Dejó su cargo el 27 de mayo de 2024.
- Fernando Vilella, secretario de Agricultura. Dejó su cargo el 8 de julio de 2024.
- Fausto Spotorno, miembro del Consejo de Asesores. Dejó su cargo el 7 de julio de 2024.
- Julio Garro, subsecretario de Deportes. Dejó su cargo el 17 de julio de 2024.
- Teddy Karagozian, miembro del Consejo de Asesores. Dejó su cargo el 17 de julio de 2024.
- Eduardo Roust, secretario de Medios. Dejó su cargo el 16 de diciembre de 2024.
- Belén Stettler, secretaria de Medios. Dejó su cargo el 29 de diciembre de 2024.
- Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Dejó su cargo el 30 de octubre de 2024.
- Miguel Blanco, titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Dejó su cargo el 18 de julio de 2025.
- Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Dejó su cargo el 20 de agosto de 2025.
- Gerardo Werthein, canciller. Dejó su cargo el 22 de octubre de 2025.
- Lisandro Catalán, ministro del Interior. Dejó su cargo el 31 de octubre de 2025.
- Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Dejó su cargo el 31 de octubre de 2025.
- Gerardo Boschín, presidente de Trenes Argentinos Operaciones. Dejó su cargo el 21 de enero de 2026.
- Leonardo Compelatore, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura. Dejó su cargo el 21 de enero de 2026.
- Luis Pierrini, secretario de Transporte de la Nación. Dejó su cargo el 21 de enero de 2026.
- Paul Starc, presidente de la UIF. Dejó su cargo el 22 de enero de 2026.
- Carlos Casares, titular del ENARGAS. Dejó su cargo el 22 de enero de 2026.
- Marco Lavagna, titular del INDEC. Dejó su cargo el 2 de febrero de 2026.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario