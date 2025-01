El Gobierno acusó a la oposición de bloquear la eliminación de las PASO

En declaraciones radiales, expresó que el Gobierno está decidido a impulsar la eliminación de las PASO y que, de no lograrlo, se conformaría con una suspensión temporal. “Las PASO no resolvieron nada. Fueron un gasto innecesario que no mejoró el sistema electoral”, afirmó, criticando además el impacto económico y logístico que implica realizar dos elecciones en un mismo año.