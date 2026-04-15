El Gobierno anunció la transferencia de $150 mil millones para que PAMI normalice sus pagos

El conflicto se originó tras la implementación de la Resolución RESOL-2026-1107 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que introduce cambios en el nomenclador y en el modelo prestacional. Desde la Asociación de Profesionales de la Salud sostienen que la unificación del esquema se traduce, en la práctica, en un recorte salarial.

De acuerdo con lo planteado, un médico con dedicación completa pasaría a cobrar $1.400.000 en vez de $2.100.000 mensuales. En ese sentido, señalaron que esos ingresos resultan insuficientes para cubrir costos básicos de la actividad profesional.

También cuestionaron las condiciones de trabajo e indicaron que un médico de cabecera debe atender pacientes cada 20 minutos y validar cada consulta en tiempo real en un sistema que presenta fallas, lo que muchas veces los obliga a completar tareas fuera del horario laboral para evitar descuentos.