El Gobierno anunció la transferencia de $150 mil millones para que PAMI normalice sus pagos
El Ministerio de Economía giró $150.000 millones para que se realicen los pagos a las prestadoras y médicos de cabecera.
El ministro de Salud, Mario Lugones, informó que el Gobierno comenzó a transferir los fondos hacia las prestadoras del PAMI para normalizar el conflicto. Mientras tanto, los médicos de cabecera mantienen un pato de 72 horas en reclamo por atrasos y cambios en sus condiciones laborales.
“Hoy el PAMI está pagando, la plata llegó”, afirmó ayer Lugones al ser abordado por la prensa durante la cumbre del AmCham Summit 2026, la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.
El ministro de Salud reconoció que la obra social atraviesa dificultades, pero buscó llevar tranquilidad en medio del conflicto con profesionales y proveedores. El organismo enfrenta reclamos por deudas con farmacias y centros de salud que alcanzarían los $500.000 millones.
Ante esta situación, el Ministerio de Economía de la Nación le giró al PAMI fondos por $150.000 millones ayer para que comience a realizar pagos a las prestadoras y médicos de cabecera.
Médicos del PAMI hacen un paro de 72 horas
En paralelo, los médicos de cabecera del PAMI decidieron realizar un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica una fuerte reducción de sus ingresos. Pese a la medida de fuerza, garantizaron la atención para urgencias.
El conflicto se originó tras la implementación de la Resolución RESOL-2026-1107 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que introduce cambios en el nomenclador y en el modelo prestacional. Desde la Asociación de Profesionales de la Salud sostienen que la unificación del esquema se traduce, en la práctica, en un recorte salarial.
De acuerdo con lo planteado, un médico con dedicación completa pasaría a cobrar $1.400.000 en vez de $2.100.000 mensuales. En ese sentido, señalaron que esos ingresos resultan insuficientes para cubrir costos básicos de la actividad profesional.
También cuestionaron las condiciones de trabajo e indicaron que un médico de cabecera debe atender pacientes cada 20 minutos y validar cada consulta en tiempo real en un sistema que presenta fallas, lo que muchas veces los obliga a completar tareas fuera del horario laboral para evitar descuentos.
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